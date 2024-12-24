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中華電信「i聽聽」創造碎片時間價值 聲音內容需求增

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）宣布，深耕數位內容的經營，已推出台灣首個綜合性有聲內容平台「i聽聽」，提供「聽書」、「聽知識」和「聽新聞」等多元內容，為用戶創造碎片時間的價值。

隨著數位化與AI科技的迅速進展，聲音內容已掀起全球熱潮，中華電信旗下子公司智趣王數位科技於2020年推出臺灣第一綜合性有聲內容平台「i聽聽」。

根據《2024年度i聽聽閱聽報告》顯示，2024年的平台總聆聽時間較去年成長4.8%，累積總閱聽時間達896萬分鐘，反映聲音數位內容需求有逐年升溫的趨勢。

此外，「i聽聽」推出AI主播「艾婷婷」為用戶解析《2024年度i聽聽閱聽報告》重要亮點，未來也將定期介紹與分析更多有聲內容，讓大眾體會數位內容結合AI的無限可能。

「i聽聽」根據用戶數據分析發現，聆聽行為與生活節奏緊密結合，通勤時段以聽新聞為主，而午後與假日的休閒時間則偏好聽書或音樂內容，反映用戶對碎片時間價值的高度重視，並展示聲音內容在日常生活中的應用潛力。

中華電信指出，「i聽聽」提供多元有聲內容，更積極深耕有聲書內容市場，與知名出版社及各領域專家名人合作，打造包含知識型、綜合性談話、藝文創作等最豐富類別的有聲書與課程，為用戶創造出更多的碎片時間價值，期待與更多聽眾分享聲音內容的魅力。

中華電信指出，「i聽聽」即日起至2025年1月5日推出「好禮四重送」活動，完成指定任務即可兌換「i聽聽」1個月VIP體驗會員序號、HannsNote2電子書閱讀器，開通申辦還有機會抽中三星藍芽耳機和三星Galaxy A55 5G手機。

AI 中華電信

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