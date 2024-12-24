快訊

就在今晚！聖誕夜梵蒂岡要開啟聖門，25年一度「禧年傳統」

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

獨／吳奇隆、劉詩詩離婚頻傳 「惡婆婆」隆媽扛9年罵名全說了！

雲端遊戲熱 台灣大與輝達合作雲端遊戲銷量年增28%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

搭上雲端遊戲熱潮，台灣大哥大（3045）與輝達（NVIDIA）合作營運的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務自2020年上市以來，已累積超過35萬會員，2024年上半年銷量年增28%，台灣大表示，這顯示出雲端遊戲市場的蓬勃發展，也反映出玩家對高品質遊戲體驗的強烈需求。

根據Metastat Insight報告，全球雲端遊戲市場規模預計在2030年達到118.3億美元，2023年至2030年間的年複合成長率為24%。

台灣大表示，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務自2020年在台上市以來，已累積超過35萬會員；2024年上半年銷量較去年同期成長28%，累積付費會員數年增12%，尤其在2023年推出鈦金方案後，推升付費會員數增長達28%、每日活躍會員成長近50%。

台灣大也宣布，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」進行2020年上市以來最大升級，於12月24日推出搭載GeForce RTX 4080的全新鈦金方案，將服務推向雲端遊戲的次世代，上市價每月649元，或使用季訂方案1,560元，即能以平均每月520元，享受媲美本機遊戲的體驗，感受雲端遊戲上最高的解析度和幀率，藉由NVIDIA Reflex技術，玩家能在多款可支援的遊戲中的競技模式下，獲得4K畫質高達60FPS的流暢表現，並獨享由GeForce RTX驅動的高效能遊戲伺服器。

台灣大哥大 雲端

延伸閱讀

影／財劃法三讀 蔣萬安：餅做大讓六都以外縣市得到實質挹注

蔣萬安指北市在統籌款比例降 分配款6都排第5

輝達擬海外總部優先設北市 蔣萬安曝都有保持密切溝通

輝達勁揚美股收高 法人：台股留意外資長假效應

相關新聞

台積電鼓勵員工生育 元旦起將核7天有薪「幼兒照顧假」

台積電去年出生2463名寶寶，佔台灣出生總人口1.8%，台灣每50名新生兒中就有1名是台積電員工的子女，生育力驚人。為支...

台南產業大爆發！南科成長突破雙位數 迎來AMD研發中心

台南市經發局今天年度記者會展現成果，以打造友善投資環境，透過完善的基礎建設與主動協助，吸引國內外企業投資，其中，南科於2...

傳北市缺地讓輝達在台設總部？ 張善政招手：桃園條件都符合

美國輝達（NVIDIA）AI大廠擬在台灣興建海外企業總部，傳出輝達優先屬意台北市，但是苦無符合3公頃土地?對此，桃園市長...

宏碁首登2024年「道瓊永續世界指數」

宏碁（2353）24日宣布登上 2024 年道瓊永續世界指數（DJSI World Index），該指數由標普全球（S&...

輝達傳落腳北市？侯友宜：盼台灣經濟因輝達進入更好

外傳美國AI科技大廠輝達（NVIDIA)海外總部擬設在台北市，台北市長蔣萬安今天受訪表示，有跟輝達密切溝通聯繫，一定排除...

中華電信「i聽聽」創造碎片時間價值 AI美女主播「艾婷婷」登場

中華電信旗下有聲內容平台「i聽聽」，提供「聽書」、「聽知識」和「聽新聞」等多元內容，並推出AI主播「艾婷婷」為用戶解析「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。