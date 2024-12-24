雲端遊戲熱 台灣大與輝達合作雲端遊戲銷量年增28%
搭上雲端遊戲熱潮，台灣大哥大（3045）與輝達（NVIDIA）合作營運的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務自2020年上市以來，已累積超過35萬會員，2024年上半年銷量年增28%，台灣大表示，這顯示出雲端遊戲市場的蓬勃發展，也反映出玩家對高品質遊戲體驗的強烈需求。
根據Metastat Insight報告，全球雲端遊戲市場規模預計在2030年達到118.3億美元，2023年至2030年間的年複合成長率為24%。
台灣大表示，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務自2020年在台上市以來，已累積超過35萬會員；2024年上半年銷量較去年同期成長28%，累積付費會員數年增12%，尤其在2023年推出鈦金方案後，推升付費會員數增長達28%、每日活躍會員成長近50%。
台灣大也宣布，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」進行2020年上市以來最大升級，於12月24日推出搭載GeForce RTX 4080的全新鈦金方案，將服務推向雲端遊戲的次世代，上市價每月649元，或使用季訂方案1,560元，即能以平均每月520元，享受媲美本機遊戲的體驗，感受雲端遊戲上最高的解析度和幀率，藉由NVIDIA Reflex技術，玩家能在多款可支援的遊戲中的競技模式下，獲得4K畫質高達60FPS的流暢表現，並獨享由GeForce RTX驅動的高效能遊戲伺服器。
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