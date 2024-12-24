宏碁首登2024年「道瓊永續世界指數」

宏碁（2353）24日宣布登上 2024 年道瓊永續世界指數（DJSI World Index），該指數由標普全球（S&P Global）在企業永續評估（CSA）中遴選全球永續領導企業；宏碁於標普全球BMI指數（S&P Global BMI）之中的 2,500 家大型企業裡，以長期在經濟、環境與社會的各方面表現排名前 10% 企業。

同時，宏碁於 2024 年更第11 度蟬聯道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets Index），在S&P Global CSA的電腦、周邊設備及辦公電子產品（THQ）產業類別中位列頂尖企業，並於多項指標中取得滿分，包含透明度與報告（Transparency & Reporting）、重大性（Materiality）以及客戶關係管理（Customer Relationship Management）中皆獲得滿級分的佳績。

宏碁承諾對環境永續持續發揮正面影響力，不僅加入 RE100 倡議，並在2023年於全球使用48%可再生電力，並在多個地區實踐100%可再生電力的使用。除此之外，宏碁承諾於 2035 年實現 100% 再生能源電力使用的目標，更預計於2050 年實現淨零排放。

2024 年間，宏碁陸續獲得全球永續獎項與指數的肯定與認可：入選《TIME》2024 年全球最具永續發展企業。連續第11年名列MSCI ESG領導指標，獲得「AAA」最佳評級，為科技硬體、儲存及周邊設備產業類別之中的前15%企業。於EcoVadis永續評鑑（Sustainability Rating）連續三年獲得白金獎章，宏碁為名列前1％的企業，評估涵蓋四大主題：環境、勞工與人權、商業道德，以及永續採購。

此外，宏碁連續第9年入選富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）。連續第7年入選富時社會責任新興市場指數中，與臺灣證券交易所合作的「臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index），展現企業於ESG管理及財務表現的成效。

宏碁持續研發及設計更具有環境意識的科技，旨在服務人類與地球，為未來提供更環保的選擇；旗下環保產品，包括使用回收材料和節能解決方案製成的電腦與顯示器、具備生活移動的電動自行車和電動滑板車、儲能解決方案以及獲獎的產品包裝設計，皆為產業做出貢獻。