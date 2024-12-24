和碩供應鏈低碳轉型大會 通過碳管理平台第三方驗證

和碩（4938）於23日成功舉辦線上供應鏈低碳轉型大會，以實際行動有效減少供應商參與實體會議所產生的交通碳排放，並持續推進其在永續發展領域的努力。本次大會聚焦於範疇三（Scope 3）的減碳目標，並邀請專業顧問與合作夥伴共同探討低碳轉型的具體做法與數位化解決方案。同時，和碩也宣布其碳管理平台已於12月完成第三方機構的驗證，展現在供應鏈數據透明化與減碳行動中的重要里程碑，為實現供應鏈低碳轉型奠定堅實基礎。

和碩的淨零減碳目標日前已獲得科學基礎減碳目標倡議（SBTi）公告審查通過，作為該目標的重要一環，和碩於12月23日擴大舉辦供應鏈低碳轉型大會，與更多的供應鏈夥伴攜手共同推動減碳轉型。大會特別邀請銳思碳管理顧問公司分享碳盤查與減碳實務經驗，倍力資訊公司講解數位減碳策略與工具應用，為供應鏈夥伴提供可行的解決方案與支持。

此外，和碩正式宣布其所建置的碳管理平台依AUP模式成功通過第三方機構立恩威國際驗證股份有限公司（DNV）的驗證，證明平台在碳排放數據管理上的可靠性。透過平台整合供應鏈的碳排放數據，進一步增強和碩與供應鏈夥伴在減碳行動的合作。

和碩指出，供應鏈的低碳轉型是實現淨零排放的核心挑戰之一，也是企業邁向永續發展的關鍵。本次大會不僅是推動減碳行動的重要方式，更為供應鏈夥伴提供了一個學習與合作的契機。未來，和碩將持續加強在碳管理方面與合作夥伴的共同投入，以實際的行動兌現對永續發展的承諾。