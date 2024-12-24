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台船動力與東芝、双日簽MOU 瞄準次世代電池模組

中央社／ 台北24日電

台船今天宣布，子公司台船動力科技與東芝株式會社以及双日株式會社簽署合作備忘錄（MOU），共同開拓次世代鈮鈦氧化物鋰離子電池模組（NTO）商機，預計明年在技術與經銷策略上，都有更緊密的結合。

台船今天發布新聞稿宣布，子公司台船動力科技與東芝株式會社以及双日株式會社，三方於23日簽署合作備忘錄（MOU）。

台船指出，這項MOU是台船動力、東芝、双日3家公司在電池科技進一步合作的墊腳石，共同開拓次世代鈮鈦氧化物鋰離子電池模組（NTO）商機，預計明年在次世代NTO電池模組技術與經銷策略上，將有更緊密的結合。

台船指出，台船動力雖屬台船公司子公司，但屬性類似高科技新創，是近年開拓電動船商機與海事科技研發的得力助手，目前業務集中電動船與電力動力等全系統整合，已完成多艘高雄市輪船公司百噸旗津電動渡輪，也積極進軍海用及陸用儲能市場。

台船說明，東芝近年持續開發電池芯材料，今年也與新創公司合作電動機車、計程車電池訂閱制計畫，瞄準廣大東南亞市場，延續次世代NTO電池主打安全、長壽且多樣化的電池模組需求，與具備驗證能力、可靈活調整設計與產線的台船動力一拍即合。

而綜合性商社双日則是扮演商業推手，利用日本商社在各國綿密的業務管道，將東芝與台船動力共同設計的新型NTO鋰離子電池模組，推向各大國際利基市場。

台船動力執行長王碩彬表示，藉由此一合作案，三方各司其職，利用台船動力模組設計與組裝能力，有效發揮東芝NTO鋰離子電池高安全、長壽命與高能量密度特性，再透過双日新通路，打進資料中心、儲能系統、電動與無人載具市場，滿足愈趨龐大的高安規電池需求。

台船 東芝 電池模組

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