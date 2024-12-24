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技嘉旺年會「最大獎」提前曝光！豪撒6名車 已超越華碩

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
技嘉。記者吳康瑋／攝影
技嘉。記者吳康瑋／攝影

主機板與顯卡大廠技嘉（2376）旺年會（員工尾牙）於24日登場，現場預計席開超過300桌，而今年大家最期待的「最大獎」也提前曝光。據悉，公司今年為犒賞員工一年來的辛勞，大手筆的準備6款百萬豪車，及9款頂尖規格的高價機車，雖然目前尚未公布預計抽出的總數，但光是已知的6台豪車，在數量上就已超過主板競爭對手華碩（2357），於上周五（20日）送出的4台，而6台車訂價加總，更已超過700萬元。

技嘉旺年會的主題為「未來啟新路，AI智創展宏圖」，而團隊這次將送出6款新車，其型號、價位依序為：1.Peugeot 3008 GT 穹蒼藍（建議售價149.9 萬元，全台限量200 輛）；2.Peugeot2008 GT 雪獅白（建議售價124.9 萬元）；3.TOYOTA RAV 4豪華版 鉑鑽白（汽油豪華版訂價101萬元）；4.HONDA HRV Prestige雲朵白（建議售價為89.9萬元）；5.TOYOTA COROLLA SPORTS旗艦版 極光銀（每台訂價為89.8 萬元）；6.HONDA CR-VS 風尚灰（建議售價為105.9萬元）。

至於這次即將抽出的9款機車，則分別為：1.SYM NEW DRGBT 158 keyless（定價約莫12.35 萬）；2.Gogoro SuperSport TCS（售價約莫11萬元）；3.YAMAHA新勁戰 GRYPHUS125 雙碟（每台訂價10.5萬元）；4.KYMCO RTS 125 雙碟（每台市價超過新台幣9.7萬元）；5.Gogoro Premium（每輛售價為8.68萬元）。

以及6.YAMAHA Vinoora 125 UBS 碟煞（每台建議售價8.3萬元）；7.SYM FIDDLE LT 115cc CBS（每台售價為7.35萬元）（8.YAMAHA勁豪 125 UBS碟煞（市場售價7.6萬元）等車款；甚至就連才推出不久、由味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧親自代言的KYMCO Yogurt 125 iCBS（每台售價8.35萬元）都將讓員工直接抽回家，令外界感到相當羨慕。

據悉，今日旺年會活動自下午4點開場，董事長葉培城也將親自現身進行主持，而抽獎環節一共切分成六回，並與歌手表演互相穿插，除了以上多款全新的頂規汽機車之外；團隊也額外準備了每台要價4萬元以上的國際牌（Panasonic）四門變頻玻璃冰箱610、Samsung75型 QLED AI智慧顯示器，以及數台自家旗下出品的AORUS 16X ASG 電競筆電來作為今晚尾牙的實體大獎，供幸運的人抽回家。

旺年會 電競筆電

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