威盛：AI是史上最厲害工具 明年展望審慎樂觀
威盛董事長陳文琦今天表示，科技發展非常快速，人工智慧（AI）是人類有史以來發明最厲害的工具，可以用到很多方面，重要的是如何用來解決問題。他並對於明年景氣展望審慎樂觀。
威盛今天中午舉辦耶誕愛心義賣暨音樂聯歡活動，陳文琦受訪時說，威盛深耕AI應用多年，目前已打進全球500大、營收百億美元規模的大型客戶。
陳文琦表示，威盛Mobile360堆高機安全系統日前獲得由Food Logistics和Supply & Demand Chain Executive頒發頂尖軟體與技術大獎；此外，威盛以AI技術打造「防火神器」，也導入醫院應用。
陳文琦說，AI可以應用到很多方面，重要的是如何用以解決問題。至於明年景氣展望，他表示，審慎樂觀。
陳文琦表示，目前國際變局很多，包括戰爭、地緣政治等挑戰，不是個人、公司或國家能夠解決，只能做好自己該做的事情。
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