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中華電信「i聽聽」創造碎片時間價值 AI美女主播「艾婷婷」登場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信旗下有聲內容平台「i聽聽」，推出AI主播「艾婷婷」。圖／中華電信提供
中華電信旗下有聲內容平台「i聽聽」，推出AI主播「艾婷婷」。圖／中華電信提供

中華電信旗下有聲內容平台「i聽聽」，提供「聽書」、「聽知識」和「聽新聞」等多元內容，並推出AI主播「艾婷婷」為用戶解析「2024年度i聽聽閱聽報告」重要亮點，未來也將定期介紹與分析更多有聲內容，讓大眾體會數位內容結合AI的無限可能。

根據文化內容策進院發布2023年台灣文化內容消費趨勢調查報告，台灣讀者近一年有55%接觸過有聲出版內容，而「2024年度i聽聽閱聽報告」顯示2024年平台總閱聽時數較去年成長4.8%，累積總閱聽時間達896萬分鐘。

觀察i聽聽各館別的閱聽比率，i聽聽用戶聽「有聲書」的占比為63%，聽「有聲節目和課程」的占比為33%，4%為聽「新聞」，最受歡迎的綜合性閱聽類別為環境音樂、英文教學、類型小說與綜合性生活知識，顯示出教育性、實用性與知識型內容的穩定吸引力，彰顯這些領域的消費需求潛力。

根據i聽聽用戶數據分析發現，聆聽行為與生活節奏緊密結合，通勤時段以聽新聞為主，而午後與假日的休閒時間則偏好聽書或音樂內容，反映用戶對碎片時間價值的高度重視，並展示聲音內容在日常生活中的應用潛力。

中華電信旗下子公司智趣王數位科技於2020年推出台灣第一個綜合性有聲內容平台「i聽聽」，三大類別「聽書」、「聽知識」與「聽新聞」，橫跨超過40個主題，共提供逾8萬集綜合類有聲內容，並推出聽眾無限暢聽訂閱服務，打造讓用戶熱愛聽聽的有聲內容聽覺百匯。

智趣王總經理單淑娟表示，i聽聽藉由與優秀創作者、出版商的深度合作，成功建構創作者、平台與用戶三贏的付費訂閱模式。作為融合經典與創新的聲音平台，i聽聽致力於有聲內容的價值升級，全力開拓有聲內容變現發展空間，為聲音經濟創造更多可能。未來，i聽聽將持續以創新步伐引領聲音內容市場，構建更加完善的聲音經濟生態系，讓聲音融入更多生活場景，成為現代人日常生活的重要支柱。

中華電信 消費

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