鴻海攜Porotech進軍AR眼鏡市場 推動全球AR與微型顯示技術發展

鴻海（2317）宣布，將攜手Porotech進軍AR眼鏡市場，憑藉Porotech領先的氮化鎵（GaN）技術，結合鴻海MicroLED晶圓製程，到封裝、光學模組一站式垂直整合服務，滿足微型顯示晶片以及AR眼鏡生產需求，提供高效能、高亮度、小型化、輕型化AR顯示解決方案，共同推動全球AR與微型顯示技術的發展！

按雙方合作內容，鴻海將加速在AR與MicroLED的戰略布局，並計畫在台中建立MicroLED晶圓製程產線，預計2025年第四季投入量產，以應未來全球主流客戶產品的相關需求。

鴻海看好未來AR市場，新廠的啟用可望為台灣在AR眼鏡與MicroLED技術的重鎮，也進一步提升鴻海在相關產業中的優勢。

針對這項合作案，鴻海科技集團S事業群總經理陳偉銘博士表示：「繼去年鴻海在uLED創下業界亮度新紀錄後，我們今年攜手Porotech，進一步將研發成果向量產化邁進，共同引領MicroLED技術的新時代，希望儘速為全球市場帶來輕薄短小高效能的解決方案。」

Porotech執行長兼創始人朱彤彤博士（Tongtong Zhu）表示：「我們與鴻海在MicroLED微型顯示器與擴增實境領域的合作已初見成效，此次注資將進一步推動MicroLED的量產進程。我們期待在不久的將來，能向全球展示這項合作的卓越成果。」

Poro Technologies Ltd（Porotech）總部位於英國劍橋，並在台灣新竹設立研發中心，是全球半導體創新領域的先驅，致力於推動增強現實（AR）和人工智慧（AI）的顛覆性技術進步。依託其自主研發的 PoroGaN 技術平台及突破性的氮化鎵（GaN）技術，Porotech 提供革命性的 MicroLED 解決方案，包括全光譜顏色發射和通過 Dynamic Pixel Tuning（DPT）技術實現的無與倫比的顯示靈活性。在 AI 領域，Porotech 的先進光子技術重新定義了光通訊、共封裝光學（co-packaged optics）、AI 基礎架構、模式識別，以及光學計算和處理等領域的可能性，實現超高效率、高速數據傳輸和次世代計算架構。

Porotech 擁有超過 150 項核心全球專利，並以其在材料創新、半導體兼容製程、先進製造和光學設計方面的專業知識，奠定了其在 AR 和 AI 市場的領導地位。與國際領先合作夥伴的策略性合作，加速了尖端技術的商業化和量產進程。同時，Porotech 正在台灣擴大其生產版圖，於新竹、台中及台南設立生產基地，預計於 2025 年初正式投產，為全球市場提供具有規模效益且具競爭力的解決方案。