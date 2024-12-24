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鴻海宣布攜手Porotech 進軍AR眼鏡市場

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

鴻海（2317）24日宣布，將攜手Porotech進軍AR眼鏡市場，憑藉Porotech領先的氮化鎵（GaN）技術，結合鴻海MicroLED晶圓製程，到封裝、光學模組一站式垂直整合服務，滿足微型顯示晶片以及AR眼鏡生產需求，提供高效能、高亮度、小型化、輕型化AR顯示解決方案，共同推動全球AR與微型顯示技術的發展。

依雙方合作內容，鴻海將加速在AR與MicroLED的戰略布局，並計畫在台中建立MicroLED晶圓製程產線，預計2025年第四季投入量產，以應未來全球主流客戶產品的相關需求。鴻海看好未來AR市場，新廠的啟用可望為台灣在AR眼鏡與MicroLED技術的重鎮，也進一步提升鴻海在相關產業中的優勢。

針對這項合作案，鴻海科技集團S事業群總經理陳偉銘表示，繼去年鴻海在ULED創下業界亮度新紀錄後，今年攜手Porotech，進一步將研發成果向量產化邁進，共同引領MicroLED技術的新時代，希望儘速為全球市場帶來輕薄短小高效能的解決方案。

Porotech執行長兼創始人朱彤彤博士（Tongtong Zhu）指出，Porotech與鴻海在MicroLED微型顯示器與擴增實境領域的合作已初見成效，此次注資將進一步推動MicroLED的量產進程。期待在不久的將來，能向全球展示這項合作的成果。

AR 晶圓 鴻海

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