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輝達收購以色列新創公司Run:ai 歐盟無條件放行

中央社／ 台北24日電

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今年4月以7億美元（約新台幣229億元）收購以色列新創公司Run:ai，歐盟日前宣布無條件批准這項交易，象徵輝達在AI領域持續擴張。

Run:ai提供繪圖處理器（GPU）運算資源管理工具，能讓開發人員優化AI基礎設施。

歐盟聲明指出，由於輝達是歐盟和其他地區AI應用關鍵硬體的領先供應商，需謹慎確認Run:ai收購案是否可能對市場競爭帶來負面影響。經過調查後，歐盟確認市場上仍有與輝達硬體相容的其他軟體可選擇，並未構成任何競爭威脅。

AI 歐盟 輝達

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