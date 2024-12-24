輝達收購以色列新創公司Run:ai 歐盟無條件放行
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今年4月以7億美元（約新台幣229億元）收購以色列新創公司Run:ai，歐盟日前宣布無條件批准這項交易，象徵輝達在AI領域持續擴張。
Run:ai提供繪圖處理器（GPU）運算資源管理工具，能讓開發人員優化AI基礎設施。
歐盟聲明指出，由於輝達是歐盟和其他地區AI應用關鍵硬體的領先供應商，需謹慎確認Run:ai收購案是否可能對市場競爭帶來負面影響。經過調查後，歐盟確認市場上仍有與輝達硬體相容的其他軟體可選擇，並未構成任何競爭威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言