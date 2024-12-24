人工智慧及資料中心電力需求激增 監管機構警告須加緊電網建設

街口投信整理，根據中國國家統計局公布最新數據顯示，11月中國工業產出年增5.4%，不但超出路透社的預期，並較10月增加0.1%。顯示近期中國大陸的經濟刺激措施開始發揮作用，世界第二大經濟體暫時逐漸趨向穩定。根據數據顯示，中國11月新房價隔月減0.1%，為去年6月以來的最低降幅。ING 大中華區首席經濟學家表示：「大陸新房價格數據連續第二個月改善，是房地產市場觸底反彈的積極信號，預計2025年大陸房價將形成低谷，L型復甦將開始生效。」

英國國家電網公司(NG.L)表示，根據該公司輸電業務的計劃，將在五年內投資高達350億英鎊，建造新的電網基礎設施，並在2030年以前，透過連接50吉瓦(GW)的離岸風電來減少英國對化石燃料的依賴。

非營利國際監管機構－北美電力可靠度公司NERC (North American Electric Reliability Corporation，簡稱NERC) 表示，隨著美國人工智慧資料中心以及建築和交通電氣化的電力消耗增加，然而電力相關基礎設施建設速度無法跟上不斷增長的需求；倘若不加快腳步進行電網與再生能源建設，未來十年美國約有一半地區將面臨電力供應短缺，進而導致停電頻率增加和節電措施的實施。