快訊

大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 上午10點準時開搶

台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

人工智慧及資料中心電力需求激增 監管機構警告須加緊電網建設

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信整理，根據中國國家統計局公布最新數據顯示，11月中國工業產出年增5.4%，不但超出路透社的預期，並較10月增加0.1%。顯示近期中國大陸的經濟刺激措施開始發揮作用，世界第二大經濟體暫時逐漸趨向穩定。根據數據顯示，中國11月新房價隔月減0.1%，為去年6月以來的最低降幅。ING 大中華區首席經濟學家表示：「大陸新房價格數據連續第二個月改善，是房地產市場觸底反彈的積極信號，預計2025年大陸房價將形成低谷，L型復甦將開始生效。」

英國國家電網公司(NG.L)表示，根據該公司輸電業務的計劃，將在五年內投資高達350億英鎊，建造新的電網基礎設施，並在2030年以前，透過連接50吉瓦(GW)的離岸風電來減少英國對化石燃料的依賴。

非營利國際監管機構－北美電力可靠度公司NERC (North American Electric Reliability Corporation，簡稱NERC) 表示，隨著美國人工智慧資料中心以及建築和交通電氣化的電力消耗增加，然而電力相關基礎設施建設速度無法跟上不斷增長的需求；倘若不加快腳步進行電網與再生能源建設，未來十年美國約有一半地區將面臨電力供應短缺，進而導致停電頻率增加和節電措施的實施。

房價 美國

延伸閱讀

麻省理工學院團隊發現新方法 晶片堆疊技術有望大突破

AI帶旺高階製程 全年製造業生產指數估翻紅創第3高

桃園活化放流水提案 獲總統盃黑客松卓越團隊獎

眺望2025／關注能源效率帶動創新服務

相關新聞

中華電有感加薪 又發紅包…新進員工可調薪10%

中華電信昨（23）日宣布，2025年實施有感加薪，包括定額加薪2,400元，並調高伙食津貼、增加交通津貼及加發2萬元一次...

人工智慧及資料中心電力需求激增 監管機構警告須加緊電網建設

街口投信整理，根據中國國家統計局公布最新數據顯示，11月中國工業產出年增5.4%，不但超出路透社的預期，並較10月增加0...

技嘉旺年會登場！席開逾300桌、董座葉培城釋最新展望

顯卡大廠技嘉（2376）旺年會將在24日登場，技嘉今年業績表現亮眼，前11個月營收2,475.34億元，年增99.5%，...

拜登對陸成熟製程發動「301調查」 台廠這樣說…利大於弊

美國總統拜登23日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，晶圓代工廠業者普遍抱持利大於弊的看法，認為此舉...

台積電回神 市值重返28兆

三大法人同步買超力挺，台積電昨（23）日股價收1,080元，上漲45元，漲幅4.35%，帶動市值重返28兆元。

陸成熟製程半導體 美啟動301調查

美國總統拜登廿三日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「三○一調查」，將留給下一任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。