技嘉旺年會登場！席開逾300桌、董座葉培城釋最新展望

顯卡大廠技嘉（2376）旺年會將在24日登場，技嘉今年業績表現亮眼，前11個月營收2,475.34億元，年增99.5%，今年業績可望創新高，明年持續以兩位數成長，再戰新猷。而技嘉今年受惠AI伺服器業務暢旺，營收大幅提升，今年旺年會的主題也特地訂為「未來啟新路，AI智創展宏圖」，而董事長葉培城今晚也將親自現身，並向大家公布明年市場的最新動態，以及集團2025年全新展望，吸引外界關注。

技嘉去年旺年會就已席開超過300桌，而近2年公司為因應龐大的市場需求也不斷擴編，預估今晚現場參與活動的人數，將較以往還要再增加一些。事實上，作為AI（人工智慧）伺服器供應鏈的一環，技嘉也已成功打進輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，並且旗下打造的整機櫃式AI伺服器最快將自明年初起，就可以開始陸續出貨，而旗下H200系列產品也正逐漸放量，公司預期明年在2大產品線的加持之下，整體表現將持續成長，而全年營收也有望繳出雙位數以上的增長。

技嘉目前AI伺服器佔整體伺服器營收比重超過八成，一般伺服器需求持平，並沒有特別復甦，不過，預期明年一般伺服器會逐步復甦，而技嘉總經理李宜泰日前也在法說會中直言，AI伺服器業務的客戶需求自今年以來就沒斷過，明年能見度亦仍持續看增，並且明年有客戶在一般伺服器採用液冷產品，由於單價相當高，也將增添成長力道。

而技嘉即將於24日平安夜，盛大舉行集團尾牙旺年會活動，除了在抽獎環節準備滿滿的大獎，也安排一系列精彩的節目，來犒賞辛苦的同仁，包括二度入圍台語金曲歌后的實力唱將蔡家蓁，及曾親手幫張清芳、蘇永康、鄭秀文、徐懷鈺、彭佳慧等歌手，製作個人專輯的音樂製作人陳國華以及歌手陳忻玥＋李杰明開唱，而壓軸演出則找來至今發行6張個人專輯的金曲歌后「LaLa」徐佳瑩，以及金曲歌王「老蕭」蕭敬騰助陣，吸引歌迷粉絲關注。