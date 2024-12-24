拜登對陸成熟製程發動「301調查」 台廠這樣說…利大於弊

經濟日報／ 記者李孟珊尹慧中／台北報導

美國總統拜登23日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，晶圓代工廠業者普遍抱持利大於弊的看法，認為此舉有助於產業回到正常軌道。

外媒報導，傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品中，美國商務部長雷蒙多22日表示，此一產業如果高度控制在中國大陸之手，可能造成國安風險。

針對去中化議題，世界先進（5347）董事長方略日前在法說會上強調，由於美中科技戰關係，因此歐美客戶去中化有看到一些機會，這些機會對世界先進今年或明年營收可望有顯著貢獻，主要以電源管理IC產品線為主。

業界人士分析，當開始調查後，大陸的成熟晶圓代工業者可能無法享受補貼政策，無法再殺價搶單，有助於產業回到健康狀況。

先前因為晶圓代工成熟製程供過於求，陸廠為填補產能，祭出「見骨價」向台灣IC設計業者招手投片。

晶圓代工廠 美國商務部

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