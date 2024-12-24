聯發科近期新品齊發 京元電、矽格吃補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯發科（2454）近期新品齊發，從旗艦款產品天璣9400到天璣8400，業界看好，隨手機晶片效能愈來愈強大，測試時長較過去晶片呈現翻倍態勢，除了台積電（2330）之外，後段封測協力廠京元電（2449）、矽格（6257）等營運雨露均霑。

法人分析，京元電受惠於聯發科天璣9400熱銷、天璣8400推出上市，京元電本季營收可望季增低個位數百分比，加上AI的導入使得測試時長及單價提升，獲利則因電價上漲抵消掉夏季電費結束影響而表現持穩。

京元電今年11月營收24.4億元，為近八個月以來高點，月增1.23%、年增16.3%；累計今年前11月營收244億元，和去年同期相比成長11.3%。

供應鏈透露，京元電在半導體測試布局上，除了終端測試（FT）外，亦有晶圓前段測試服務，且手上握有客戶舉凡全球前十大科技廠商幾乎都有與京元電往來，因此京元電業績消長也被外界視為半導體產業風向球之一。

矽格也是聯發科的晶片測試合作夥伴之一，矽格總經理葉燦鍊日前表示，正向看待AI手機、AI伺服器、特殊應用晶片（ASIC）、光通訊及網通晶片等可望持續成長，惟客戶謹慎控管庫存，預期明年第1季展望審慎保守。

針對明年營運重心，葉燦鍊表示，矽格主要針對AI、特殊應用晶片（ASIC）、車用等3A IC測試需求，研發及投資3A科技，包括先進測試技術、自動化、AI智慧工廠。

依矽格今年前三季營收結構，其中，智慧型手機相關封測占比35%，高效能運算（HPC）和資料中心占比約15%、消費電子和智慧家庭占比19%、網通和物聯網占比21%、AI和光通訊占比約4%、車用和醫療占比約6%。

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