中華電有感加薪 又發紅包…新進員工可調薪10%

中華電信（2412）昨（23）日宣布，2025年實施有感加薪，包括定額加薪2,400元，並調高伙食津貼、增加交通津貼及加發2萬元一次性獎金，以剛入職起薪4.3萬至4.5萬元的年輕人來說，加薪及相關福利等於整體薪資調高近一成。

中華電信近年均跟著政府加薪腳步，同時積極優化員工福利，董事長簡志誠強調，雖然薪資、福利雙漲，將增加成本，仍力拚2025年獲利持續成長。

中華電信表示，長期致力打造幸福職場，提供全方位完善的福利措施，針對同仁關心加薪議題，在兼顧股東權利下，積極與工會溝通協調，達成勞資合諧共創雙贏。

中華電信2025年有感加薪

簡志誠宣布，為激勵全體同仁再接再厲、創造更高績效，明年實施加薪方案包括每人定額加薪2,400元（平均調幅優於3%），每人伙食津貼從現在的2,400元，調高為3,000元，以及每人增給交通津貼1,000元。

中華電信2023年繳出每股純益4.76元的近六年新高佳績，2024年營收、獲利可望再創高，臨時董事會昨日通過每人再加發2萬元一次性獎勵金，以實際行動感謝員工的辛勤付出與努力，透過實質獎勵，激勵員工為公司再創高峰。本次一次性獎勵金優於原本預期的1.5萬元。

簡志誠試算，2025年全面實施加薪與福利措施，定額加薪的平均加薪幅度達3.3%至3.4%，對於薪資相對較低的年輕員工，加薪比率甚至超過6%，如果再加上伙食及交通津貼等，同仁每月的薪資與補助合計增幅可達4,000元，新進年輕員工整體福利提升幅度接近10%。

簡志誠日前接受經濟日報專訪即透露，中華電信2025年也會響應政府持續加薪，並提列其他獎金等，即便因而增加成本，只要落實「精簡、務實」，就是最簡單且守住獲利基本盤的關鍵。

中華電信近年積極響應政府加薪，並提升伙食津貼等獎金，2024年成本因而增加二、三十億元，不過，公司仍繳出不錯的成績單，累計前11月合併營收2,050.2億元，年增2%；營業淨利432.4億元，稅前盈餘439.4億元；歸屬母公司業主淨利343.9億元，年減0.7%，每股純益4.43元。合併營業淨利、稅前盈餘、歸屬母公司業主淨利與每股純益都超越年度財測目標。