鴻華先進明年放量！日廠合併添變數 總座李秉彥：正面影響

鴻華先進-創（2258）2025年將拚「第二市場」成績，除北美訂單外，日本汽車市場更受法人關注，原因是日產與本田積極洽談合併，法人擔心是否打亂鴻華先前布局的一盤棋？對此鴻華先進總經理李秉彥表示「有影響，是正面影響」，他雖未鬆口兩家日本CDMS客戶身分，但強調日廠非常在意對手若跟鴻華合作，自己競爭力將流失。

鴻海（2317）在今年鴻海科技日發布Model A原型車，由鴻海集團電動車策略長關潤操刀，該車款也是鴻海集團計畫進軍日本市場的重要平台，鴻海當時並透露已有2家CDMS客戶及三個CDMS專案洽談中，如今隨年底將至，日本兩大車廠本田跟日產積極洽談合作，法人關心是否會使鴻華先進洽談進度受影響？

對此李秉彥指出，有影響，且是正面影響，他解釋，車廠開發車款時都會評估自己做或找外面伙伴，若車廠發現對手已經向前跨一步（跟鴻華合作），自然會思考自己是否該跟進？若車廠本來的合作伙伴沒有軟體定義汽車的技術，自然會評估是否會影響競爭力？（意指，考慮轉向找鴻華合作）。

李秉彥表示，鴻華可以保有伙伴競爭力跟特質，加上鴻華的能力，可以兩相加乘有更統合式的競爭力，這個結合會讓客戶的對手感到緊張，所以這是正向影響。他也樂觀認為，鴻華創新的商務模式「CDMS模式」若能順利推展，有機會如過去ICT產業結構，從垂直整合發展到水平分工，促成新商業模式變革。

鴻華先進的CDMS業務模式，是指服務多車廠品牌，從產品設計、生產到供應鏈管理服務，都可以交給鴻華負責。

隨Model C規模經濟放量達8,000多台，鴻華第3季度毛利率上升至18%，公司表示，雖毛利率提升，但因為處於新品開發期，故本業仍虧損，但預期未來1~2年可望達損平。

鴻華先進的電動巴士Model T在11月通過國家補助資格認證，預計2025年大量交車，故2024年商用車貢獻比2024年較低，但2025年交貨量會明顯成長，李秉彥表示，商用車一直是訂單大於交貨，合作伙伴產能吃緊，鴻海橋頭廠2025年第2季度末投產後，預計下半年交貨量會高於上半年。

其次乘用車部分，今年鴻華僅Model C交貨，而隨北美版Model C在2025年底開始量產，Model B第2季度末將上市，預估2025年出貨量會比今年倍數成長。他強調，對鴻華先進而言，「維持市場」跟「放量」都很重要。

受到台灣市場規模較小影響，鴻華先進雖營收放大，但尚未達損益平衡，李秉彥表示，鴻華的「第二市場」布局至關重要，外界認為所指第二市場除先前已經預告有合作車款上市的北美，也更關注日本市場進展，尤其在日本政府加速催促本田跟日產合併時期，法人擔心是否讓原本洽談合作進展受干擾。

對此，李秉彥不願正面談日本客戶進度，他表示，當然希望跟日本及其他先進汽車大國合作，若有達成任何可公開的協議一定會對外分享，他強調，汽車產業的合作是長達10~20年的承諾，一個車款從確認車型是否合適目標市場，到車型未來10~20年靠什麼通路銷售跟保養維修，都是長期的規劃，一旦合作就不容易換，「上車不容易，下車更不簡單。」