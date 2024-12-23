台灣大永續論壇Greentown Labs孵育綠色科技助攻永續

綠色科技的孵化基地Greentown Labs資深副總裁Aisling Carlson今日來台參加台灣大哥大（3045）與經濟日報攜手舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，以「Climate Innovation」為主題，分享國際觀點與案例。Carlson表示，新創科技將成為氣候戰役中的強大力量，匯聚世界各地人才，朝永續努力，促使全球永續生態圈蓬勃發展。

Carlson分享，Greentown Labs成立於2011年，由四個MIT（麻省理工學院）畢業生成立，一開始四位創辦人各自開發與氣候有關的科技，後來希望成立平台，測試研發成果，從一個租用車庫，展開新的科技運動，現在Greentown Labs在波士頓及休士頓共設置兩個育成中心，成立以來已經育成600多家氣候科技新創公司，且至今仍有八到九成仍存活著，並創造1.3萬個工作機會。

Carlson觀察，隨著AI及大數據技術與應用發展，將會消耗非常多電力，而各種新創公司投入創新技術，協助再生能源轉換，降低碳排等，也有助於地球永續，藉由分享Fervo Energy、Sublime Systems、Transaera、American Battery Technology Company及Altaeros等等五個核心技術與案例，喚起更多政府企業對於氣候科技的關注，並加速這些創新技術的商業化，新創科技將成為氣候戰役中的強大力量，匯聚世界各地人才，朝永續努力，促使全球永續生態圈蓬勃發展。

Carlson表示，Fervo Energy與Google合作，整合地熱能，持續為數據中心供電，Fervo Energy透過結合現有的鑽探專業技術與創新方法，能夠利用穩定的地熱能，無需燃燒化石燃料或釋放碳排放即可發電，穩定供應潔淨能源，不僅展現地熱能的巨大潛力，也證明技術創新在推動能源轉型與氣候目標中發揮關鍵作用。

Carlson表示，雙方也協議要開發下世代地熱能源，希望可以讓Google在拉斯維加斯資料中心可以使用新地熱能，降低仰賴化學燃料。Fervo Energy也已經在內華達州建立一個清潔能源的定價機制，居民可以免費使用，企業可以付費使用。

此外，營建業占全球碳排四成，營建材料像是水泥及鋼鐵本身就是排碳大戶，因此將材料去碳化很重要，Carlson表示，Sublime system就是透過特殊製程，來製造低碳水泥，已經在波士頓部署第一個商轉的營運計畫，同時生產乾淨水泥，協助亞馬遜及微軟建設大樓等。

Carlson分享，有新創公司使用特殊技術，將廢棄鋰電池回收再利用，每年可以回收10萬噸度電池材料，還有公司透過新創科技進行環境監控，更打造高空通訊平台等，建構一個可以面對氣候變遷帶來挑戰，且更具備韌性的系統。

Carlson強調，新創公司發展創新技術，持續邁向淨零目標，政府可以投入早期資金協助技術發展，大型企業可以大力支持，加速商業化，只要合作，就可以把氣候變遷的挑戰化成機會，為後代子孫保留更美好的地球。