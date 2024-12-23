蔡明忠看好AI熱度不減 台灣經濟發展持續受惠

富邦集團暨台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠今日參加台灣大哥大與經濟日報合作舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，蔡明忠會後接受媒體採訪時表示，看好2025年AI熱度不減，台灣經濟發展受益於AI的趨勢也將持續進行。

蔡明忠上周六（21）日參加台灣大度尾牙盛會「2024年YEAR END PARTY」，蔡明忠致詞時表示，在AI來臨的時代，我也同時看到員工全員自發性學習產生驚人的戰鬥力，明年將啟動「超人計畫」， 讓AI自動化成為員工核心能力，由內而外AI升級，擴大科技電信布局，期許同仁成為有智慧、有膽量且愈戰愈堅強的《無敵鐵金剛》。

媒體追問「超人計畫」細節，蔡明忠指出，超人計畫就是現在AI狂潮下趨勢，所有企業都認真擁抱AI，台灣大當然也不例外，鼓勵所有同事善用多樣的AI工具，希望大家用最快速度、最精簡的時間完成手邊工作，把大家的精力跟時間投資在各大價值的工作上，利用AI提升工作效能，也創造新的工作價值。

媒體也報導輝達（NVIDIA）擬在台灣設立海外企業總部，媒體詢問，蔡明忠如何看待這波AI狂潮。他認為，AI產業最受惠的就是台灣，按照輝達執行長黃仁勳所說「台灣就是AI生態系統的中心」，所有跟AI相關的產業幾乎都有台灣公司的涉足，甚至在國際上有領導地位，相信明年AI熱度不減，經濟發展受惠於AI趨勢發展仍將延續。

年關將至，外界也好奇富邦金（2881）及富邦集團年終獎金，蔡明忠表示，產金分離之後不是富邦金控董事長，但集團內各公司年終都有制度，富邦金控今年盈餘應該非常好，剩下最後幾天，看看能否創下有史以來最高獲利，相信獎金也不會讓員工太失望。