影／工研院推動半導體技術邁入半世紀 舉辦「電光50紀念餐會」

工研院推動半導體技術邁入半世紀！特於23日晚間舉辦「電光50紀念餐會」，邀集台灣杜邦公司、旺宏（2337）、明基材（8215）、群創（3481）光電、友達（2409）光電、凌陽科技（2401）與超微半導體公司等，超過百位產業界重量級人士共襄盛舉。

第2任前電子所所長史欽泰透露，他任內的電子所員工人數多達2,000人，占當時工研院的一半。後來考量到組織大過龐大、管理不易，才會分割出電通所（現資通所）、光電所（現併入電光所）、晶片中心（現併入資通所）等。

第10任電光所所長吳志毅說，他接近電光所時的人數約320人，是規模最小的時期。現任電光所所長張世杰表示，光電光所正職人員約870人，再加上約聘顧約達1,000人。為廣納各界人才，並實施彈性上班（在家遠距工作）的措施，讓有健康考量的同仁、海外員工都能樂在工作，並兼顧家庭與健康。

工研院第6任電子所所長及前科技部長徐爵民分享任內最大的挑戰，是當時經濟部要求工研院不要做半導體相關的題目了。最快樂的是換了題目提出的「奈米電子」計畫，被同意了！

此外，工研院電光所50年來歷任所長史欽泰、徐爵民、邢智田等10位前、現任所長也齊聚一堂，共同回顧半導體技術發展的輝煌歷程，並分享推動科技升級與產業崛起的寶貴經驗，見證臺灣半導體產業從無到有、揚名國際的奮鬥故事。

工研院在1974年在國家政策引領下，透過電子工業研究所（Electronics Research and Service Organization；ERSO），共同推動的「積體電路計畫」，為臺灣第一個專注於半導體技術研究的機構。在時任行政院長孫運璿的全力促成下，工研院派出第一批19位年輕工程師完成美國無線電公司（Radio Corporation of America；RCA）積體電路技術訓練與技術移轉，並成立全國第一座積體電路示範工廠，憑藉創新與精準製程，不僅在電子錶積體電路良率上超越RCA，甚至讓臺灣躍升成為全球第三大電子錶輸出國。

與此同時，工研院同步推動積體電路技術的產業化，協助創立臺灣第一家半導體製造公司聯電（2303），並將多年積累的半導體技術與人才進一步轉移，促成了全國第一家專業晶圓代工公司台積電（2330）的成立。台積電的誕生不僅開創了晶圓代工的全新商業模式，更推動臺灣成為全球半導體產業的重要供應鏈樞紐。

臺灣半導體從國家主導到企業自主的轉變中，工研院電子所扮演了關鍵角色。早期推動技術轉移，成功催生產業後，工研院轉型為「合作開發」，助企業突破技術瓶頸，提升競爭力。2000年後，電子所在協助半導體升級的同時，拓展顯示器與奈米科技應用，藉全球趨勢洞察與資源整合，奠定電光所實力。他強調，這些努力穩固臺灣科技產業地位，創造多元創新成果與市場優勢。

臺灣半導體經過50年的國家推動與企業自主發展，已成為全球領先產業。然而，未來仍將面臨摩爾定律極限、新材料與製程技術突破、量子計算及AI應用競爭等挑戰，同時地緣政治風險與供應鏈安全問題亦不可忽視。針對各國推動半導體在地化的趨勢，工研院應以技術優勢深化國際合作，透過協同創新推動技術標準化與供應鏈韌性建設，提升國際影響力，確保臺灣持續領先並為全球產業創造價值。

在過去優良基礎上，工研院延續前人創新及努力不懈精神，持續在電子與光電領域開發創新技術，例如：因應AI產業發展，工研院研發出更高效能、高彈性、高性價比的替代方案的「MOSAIC 3D AI晶片」，更獲得今年R&D100大獎。另外，在面對高效能運算與綠色能源增長需求，即針對高階AI晶片開發出千瓦級散熱技術「AI伺服器高階晶片散熱方案」，同時，也透過深化產學合作與國際夥伴關係，在全球科技產業中持續發揮關鍵影響力，持續引領臺灣研發能量邁向新高峰，在國際舞臺上再創輝煌。

工研院承擔臺灣科技從無到有的重大使命，推動國家產業從勞力密集型轉型為資本密集與高科技導向，成功發展出涵蓋上游（設計、光罩）、中游（製造）以及下游（封裝、測試）的完整半導體產業鏈，並培育出眾多具競爭力的臺灣企業。在擘畫「2035技術策略與藍圖」中，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大領域與智慧化致能技術應用，以市場為導向進行研發，發展跨領域解決方案，並且扮演產學研的橋樑，鏈結臺灣跟國際，為產業創造新藍海。