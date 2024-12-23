E Ink元太連三年入選道瓊永續雙指數 全球據點導入再生能源已近6成

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技23日宣布，在最新公布的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）中，連續第三年蟬聯「道瓊永續世界指數 (DJSI- World)」與「道瓊永續新興市場指數 （DJSI- Emerging Markets）」成分股，並在標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）的評鑑結果中，以高達92分的優異成績，位居電子零組件（Electronic Equipment, Instruments & Components）產業全球最高分。

在道瓊永續指數評選範圍企業中，元太科技連兩年居該產業最高分。2024年以高達92分的優異成績，除了是排名於全球前1%的企業，分數亦較2023年進步3分並創下產業歷史新高，證明元太科技於永續發展的積極付出與自我挑戰的實踐精神。

2024年標準普爾全球企業永續評比的23個評比面向中，元太科技在環境構面的「氣候策略」、社會構面的「隱私保護」，以及治理與經濟構面的「商業倫理」等7個面向取得滿分，同時在「產品責任」、「環境政策及管理系統」，以及「供應鏈管理」等14個面向，也列居產業領導位置。

「元太科技致力全球環境永續發展，以綠色電子紙技術與產品為核心，從營運管理、產品設計、社會共融，至各個面向落實永續工作，並設定RE100 2030及NET ZERO 2040的積極目標。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們非常榮幸全公司同仁齊心投入永續發展的努力，再度獲得道瓊永續雙指數肯定，我們仍持續在永續道路上積極實踐，至2024年底，元太科技已提前達成全球營運據點達RE59的目標，即59%的電力耗用來自於再生能源，大幅超前原2024年達成RE30的路徑規劃。」

在再生能源導入的區域分布上，元太科技於台灣以外的全球據點，均已達成RE100，百分之百採用再生能源；在新竹與林口廠區，再生能源導入率亦持續提升，目前皆已超越RE20以上。由於整體再生能源導入進程加速，元太科技亦將2025年底的再生能源導入目標調升至RE65，期能儘速達成全球據點RE100目標。

「道瓊永續指數」由美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）推出，以目前全球最具公信力、影響力及指標性的標準普爾企業永續評鑑，評比面向涵蓋企業經濟、社會與環境三大面向，評價各組織永續發展的能力。每年有超過1.3萬家公司獲邀參加評比，僅有約3,500家公司獲選DJSI為評選對象。在入選DJSI指數的公司之中，以各市場、規模區別產業分組，其中僅有各產業永續發展得分最高的前 10% 企業，才能入選最終指數的成分股名單。

元太科技秉持永續發展理念，透過獨特的PESG架構，致力於提供低碳顯示解決方案，助力實現淨零社會。根據富時羅素（FTSE Russell）評析，元太科技99.9%的產品銷售收入為綠色營收。此外，針對元太科技所籌集的綠色貸款，穆迪（Moody's Ratings）發表第二方意見（SPO），確認其符合《綠色貸款原則（2023）》，並授予「優秀」（SQS2 Very Good）的永續發展評級，充分肯定元太科技電子紙產品在綠色標準方面的卓越貢獻與國際認可。

元太科技致力於為智慧城市和大眾提供節能、無光害、環境友善且視覺健康的產品。根據哈佛公衛學院研究，不自發光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，對眼睛的健康程度也較LCD螢幕高出3倍，同時，電子紙是全球首項榮獲國際暗空協會認證的顯示技術。相較於紙張與LCD液晶顯示器展現顯著的節能與低碳效益，應用於智慧公車站牌的電子紙，結合太陽能供電設備，實現100%使用再生能源，無須接入市電，成為推動全球淨零碳排的智慧交通解決方案。

以上海浦西的1,500座太陽能電子紙公車站牌營運系統為例，該系統已通過英國標準協會（BSI）依據PAS 2060:2018標準的認證與現場核查，成功達成碳中和目標。此外，若使用10吋電子紙廣告牌替代同尺寸LCD廣告牌，並在5年間每日更新顯示畫面4次，每一度用於生產電子紙的電力即可為地球節省400度電力消耗。