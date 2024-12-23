富宇翔捐贈陽明交通大學尖端5G基地台網路仿真儀

國立陽明交通大學於23日攜手富宇翔電通及其子公司富宇翔科技（ALifecom）於電機學院「智慧運算與通訊實驗室(PACC Lab)」隆重舉行尖端設備捐贈儀式。適逢次世代通訊產業為我政府當前推動的「五大信賴產業」之一，與半導體、人工智慧、軍工、安控等同列為我國未來布局全球的重點產業。而 「次世代通訊產業」，涵蓋5G和6G網路技術、物聯網、人工智慧、衛星通訊等領域，相關技術之發展對於推動數位經濟和實現智慧生活具重要意義，富宇翔公司正好就是一家專注於高階無線通訊且具備軟硬體研發與設計的測試設備公司，在現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)和軟體無線電(SDR)紮根十多年，技術領先國際。今日的捐贈活動包括陽明交大電機學院王蒞君院長、柯明道副院長（兼半導體工程學系主任）、以及電信研究所吳卓諭所長、黃昱智教授、李明峻教授等皆全程參與，共同攜手推動人工智慧與無線通訊人才培育與技術創新。

陽明交大電機學院院長王蒞君博士表示，台灣憑藉半導體與電子通訊產業的世界級實力，在全球供應鏈中具有舉足輕重的地位。本次富宇翔捐贈的 ALifecom NE7700 是高階無線通訊技術實驗的關鍵設備，對學術研究及實務能力的提升具有深遠意義。富宇翔公司專注於無線通訊測試解決方案，產品涵蓋從 4G LTE 到最新的 5G NR，並進一步拓展至 NTN（Non-Terrestrial Network）衛星通訊技術，展現出全面性與前瞻性。

透過與富宇翔的合作，陽明交通大學不僅能夠加速人才培育，還能促進學術成果與產業應用的無縫銜接，進一步鞏固台灣在無線通訊技術領域的全球競爭力。

富宇翔執行長陳達慶博士表示，公司長期致力於技術創新與市場拓展，以多項核心專利為基礎，成功構建無線移動網路測試解決方案的全球競爭力。其產品已行銷至全球多個市場，並透過與策略夥伴的合作，提供高效的售後服務與技術支援。

陳博士進一步強調，與國際大廠相比，富宇翔以更具競爭力的價格提供等同甚至更優質的解決方案，成功吸引注重成本效益的全球客戶。在捐贈儀式中，陳博士還深入講解基地台網路仿真儀的技術原理與應用範疇，並與師生熱烈互動，為產學合作樹立典範。

富宇翔技術長許亨仰博士，作為陽明交通大學的傑出校友，對母校有深厚的情感。他不僅促成本次設備捐贈，還親自參與「機器學習無線通訊」研究所課程的設計與教學，協助學校運用 ALifecom NE7500 進行實作訓練。許博士帶領團隊為期四週的技術指導，極大地提升了學生的實務技能與產業應用能力，縮短了學術研究與產業需求之間的落差。

富宇翔營運長暨董事楊蘭台補充道，近兩年公司在全球前三大 CSP（通訊服務供應商）的供應鏈中占有重要地位，並憑藉 4G/5G、RedCap 及 NTN 領域的先進解決方案，實現業績倍數增長。十餘年來，富宇翔透過高效能、客製化的測試方案，成功深耕全球市場，並協助多元客戶提升產品競爭力,更憑藉技術靈活性與成本優勢，成為眾多 ODM、EMS 與消費電子、車用電子等產業龍頭企業的首選供應商，在政府當前推動的「五大信賴產業」之中的次世代通訊產業扮演不可或缺的重要角色。

本次富宇翔捐贈 ALifecom NE7700 基地台網路仿真儀，標誌著學術與產業深度合作的新里程碑。陽明交通大學「PACC通訊實驗室」將憑藉尖端設備與企業支持，持續推動高階無線通訊技術的創新與實踐，全面加速台灣通訊產業的升級與轉型。未來，雙方將深化合作，共同打造全球化的產學合作平台，為科技產業的未來注入強勁動能。