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李國鼎科技發展基金會 邀郭台銘、蔡力行等為新董事

中央社／ 台北23日電

財團法人李國鼎科技發展基金會23日宣布，邀請鴻海科技集團創辦人郭台銘、新光金控董事長吳東亮、聯發科共同執行長蔡力行、台灣精準醫療協會榮譽理事長李鍾熙及台達電子集團前董事長海英俊為第12屆新任董事。

李國鼎科技發展基金會指出，新一屆董事會將自2025年2月1日起上任，為期4年；中磊電子榮譽董事長王伯元、藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元續任董事長及副董事長，並續聘萬其超教授為秘書長，推動基金會相關業務。

王伯元揭示2025年基金會工作目標，除舉辦多場「國鼎論壇」，涵蓋生物科技、人工智慧（AI）、能源、人才、地緣政治等大眾關心主題，也會與其他公協會協辦各項相關活動，並於年底舉辦第3屆「李國鼎獎」頒獎典禮，表彰在科技創新、產業發展方面有傑出貢獻者。

此外，「李國鼎故居」也會定期開辦各項社區課程及週末「KT講座」，希望能有更多社會大眾參與，發揚李國鼎「科技興邦」的精神。

李國鼎科技發展基金會第12屆董事還包括前工研院院長李世光、前台積電董事長劉德音、旺宏電子董事長吳敏求、聯華神通集團董事長苗豐強、中技社董事長潘文炎、中鼎集團總裁余俊彥、鈺創科技董事長盧超群、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、前清大科技管理學院院長史欽泰、國立中央大學校長周景揚、余紀忠文教基金會董事長余範英、桃園市長張善政及李國鼎之子李永昌等。

台積電 新光金控 董事長

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