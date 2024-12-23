宏達電攜手高市府 打造 5G XR 智慧亞灣

HTC宏達電（2498）23日宣布攜手高雄市政府、臺灣港務股份有限公司高雄分公司、高雄港區土地開發股份有限公司，以及富鴻網和智宏網（G REIGNS）共同合作打造亞灣區「5G XR交匯樞紐」。

宏達電以5G專網技術為基礎，融合創新科技、文化創意及港區再造，建造全台最大超過53,000平方公尺的戶外5G智慧專網場域，成為全台最具規模的沉浸式體驗基地。

據悉，此計畫代表著高雄智慧港口與城市再造的最新進程，不僅推動高雄智慧造鎮進一步落實，亦引領高港棧庫群多元樣貌生活圈的成形，實現「港濱一日生活圈」，為河岸經濟、產業生態及科技創新提供應用典範。

5G XR應用落地 亞灣化身全球科技創新熱點

亞灣區擁有豐富的歷史文化資產與交通樞紐優勢，本次建置的科技智慧場域，結合富鴻網的核網技術以及HTC G REIGNS 的5G專網與XR邊緣運算技術，不僅提升港區的智慧觀光功能，更全面帶動智慧港口與智慧城市建設。遊客可透過低延遲、高互動的5G應用場景，體驗創新科技所帶來的多元體驗。

此計畫提供四大衍生應用，其中包括「聖家堂：永恆高第VR展」，讓遊客輕鬆自由地猶如真實地遊覽聖家堂，透過5K高解析度技術近距離欣賞高第的經典建築作品，感受藝術與科技的完美結合。同時，「巨型5G水幕互動秀」於聖誕夜正式開展，結合科技與創意，呈現壯麗的視覺盛宴，吸引大量遊客，為亞灣港濱注入全新活力。

高雄市長陳其邁表示，亞灣的轉型參考了國際港市如漢堡港及橫濱港的成功經驗，將傳統港區從倉儲與運輸功能升級為文化、休閒與創新科技結合的多元場域。「港濱一日生活圈」的概念已然成形，這裡不僅是觀光與展示先進科技的新熱點，更是推動高科技產業進駐與促進產業轉型的重要場域。此次特別引進HTC與全球頂尖創意團隊合作推出的「聖家堂：永恆高第」VR展覽，結合藝術、科技與建築，為高雄打造獨特的數位文化體驗。未來市府將持續深化智慧港口及城市建設，讓亞灣成為全球城市與產業創新的標竿。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎強調，HTC憑藉在5G、XR及AI領域的深厚技術積累，成功推動5G專網技術於高雄港的創新應用。非常感謝高雄市政府及經濟部產業發展署的大力支持，使我們得以將尖端科技融入日常生活，為旅客提供便利且多元的沉浸式體驗。此次合作更進一步提升了港濱地區的娛樂價值，還為未來智慧港口與自動化應用的發展奠定了堅實基礎，助力高雄邁向全球智慧城市的標竿地位。

無人遊港自駕車X 5G行動AR導覽 串連棧庫群

HTC與合作夥伴台灣智慧駕駛，運用5G專網及AIoT技術，推出「高雄遊港自駕車 x 5G行動AR導覽」，串聯棧庫群與周邊商圈，提供無人自動化接駁與互動旅遊導覽服務。透過5G專網技術，遊客可享受全新智慧化的港區探索體驗，遊覽沿途風光並獲取詳細介紹。其路線往返於棧二庫至棧七庫之間，共設置8個介紹點。此應用不僅豐富了港區的觀光服務，也進一步驗證了未來智慧港口在自動化運輸與智慧行銷領域的發展潛力，預計於明年一月試營運。