台灣大永續論壇 蔡明忠：結合 5G、AI、IoT 朝淨零邁進

台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠參加台灣大哥大與經濟日報合作舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，蔡明忠表示，全球氣候變遷挑戰迫在眉睫，近期極端氣候頻繁發生，時間已經不站在我們這邊，需以更具野心的行動來面對，全球永續發展部門研究，資通訊技術（ICT）透過技術創新減少的碳排放是自身碳排的十倍，台灣大是科技電信產業一員，將結合5G、AI、IoT等尖端技術，支持能源管理、科學研究以及產學合作，朝著淨零排放的目標邁進。

台灣大哥大與經濟日報攜手舉辦第六屆「台灣大永續論壇」，以「原生．多樣．創新．共融—用科技守護美好」為主題，台灣大董事長蔡明忠親臨開場致詞，台灣大總經理林之晨發表專題演講，邀請環境部次長 施文真、經濟日報社長 劉永平到場支持永續行動，並由行政院能源及減碳辦公室副執行長 林子倫、台灣大哥大永續品牌公關副總 劉麗惠、國立中興大學生命科學系終身特聘教授 林幸助、Greentown Labs資深副總裁 Aisling Carlson等重量級嘉賓，探討「創新、科技驅動淨零，催生永續減碳新解方」，為論壇增添國際與在地的多元觀點，吸引逾250為產業代表、學界專家及社會各界人士共襄盛舉。

蔡明忠表示，今年主題「原生．多樣．創新．共融—用科技守護美好」傳遞全球面對的守護我們的星球，尤其全球生物多樣化，正以有史以來最快速度在流失，自然界調節能力也被非常巨大的削弱中，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告指出，若不採取更積極的減碳行動，全球升溫將於2035年突破1.5°C的臨界點，屆時極端氣候席捲全球，生物多樣性流失與自然災害的雙重威脅將威脅人類生存。

蔡明忠說，我們也看到最近的這些極端的氣候事件，強度極大的颶風、颱風 還有台灣的熱島效應都已經越來越明顯。我相信大家都覺得今年以來，今天已經算是很冷的一天，但是我們幾乎熱了一整天，這些都提醒我們，「時間是不站在我們這邊，沒有人能夠置身事外」，現在正是關鍵一刻，更呼應世界企業組織呼籲的，地球需要更急迫且更野心勃勃的因應計畫。

蔡明忠表示，身為電信科技業的台灣大哥大，應該發揮關鍵性的力量，尤其根據全球永續部門發展倡議組織的研究，ICT（通訊技術）透過創新技術帶來的減碳效果，可望是ICT產業自身排放的十倍。

近年台灣大也積極投入節能減碳，蔡明忠表示，未來結合5G、甚至未來6G技術，同時以AI的能源管理、物聯網（IoT）的技術，同時支持科學研究及產官學研合作，一起保衛地球，達到淨零碳排。

蔡明忠表示，今年台灣大也與政府、中興大學合作，共同推動全球首創的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，透過大自然中最有效的碳捕捉器之一的藍碳，吸收大氣中的二氧化碳，希望有效減緩氣候變遷，同步實現土地活化、國土保育，邁向2050年生物多樣性「淨正向衝擊」等目標，將研究成果轉化為實際行動，期盼地球淨零早日實現。

除了減碳，蔡明忠指出，開發新能源也是迫在眉睫，我們參加跟中央研究院淨零科技的研發產業的合作，淨零科技包含地熱能、海洋能等去碳燃氫的技術，尤其台灣擁有世界最長速度最快的黑潮，具有絕佳發展優勢。

透過這次論壇，蔡明忠認為，化對話為行動，一起推動永續發展，台灣大也將持續發揮「能所不能」精神，讓地球與下一代，可以共處在一個生生不息共好的世界。