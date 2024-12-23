快訊

王義川南庄對兒童宣講「白藍惡修三法」 民宿喊冤：他臨時來的

台股大漲594點收23,104點 台積電上漲45元收1,080元

用Line先向盧秀燕請辭 蔡壁如：不排除選民衆黨主席

中華電信擴大低軌衛星布局 積極與亞馬遜 Kuiper 洽談

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）除拿下與OneWeb低軌衛星在台獨家合作代理權外，持續擴大低軌衛星布局，中華電信董事長簡志誠表示，中華電信持續與全球各大衛星營運商洽談，包含SpaceX、亞馬遜Kuiper、加拿大Telesat，預期可望除OneWeb外，也可望引進亞馬遜Kuiper低軌衛星服務。

簡志誠今日參加中華電信「數位傳愛　點亮台灣」記者會，簡志誠表示，持續與國際夥伴的商業談判進展順利，並看好除了政府需求外，遍佈全球的台商客戶需求，未來也深具潛力與成長空間，需要雙方共同努力達成合作，但中華電信對低軌衛星業務的未來表現充滿信心。

簡志誠日前接受經濟日報專訪時指出，除了OneWeb，中華電信也正與其他兩家國際低軌衛星營運商洽談合作（全球前四大衛星營運商中的亞馬遜Kuiper、加拿大Telesat），除了引進低軌衛星服務，更積極引進台灣製造業進入國際低軌衛星營運商供應鏈，不僅助攻台灣廠商前進全球太空產業，更協助低軌衛星產業終端設備可以加速降低成本及量產，促進業務推展。

簡志誠認為，全世界海洋面積比陸地大，在海洋上的船舶需要通訊，除海事衛星業務發展也越來越重要，台灣有2,000至3,000家台商佈局國際市場，除了海纜是通訊關鍵，衛星備援也是企業維持正常營運的關鍵網路。

簡志誠表示，近兩年，衛星對中華電信來說已經成為一個重要推廣業務，目前貢獻營收約7至8億元，未來可望提升到10億元以上，成為一個重要生意。

中華電信近年大舉進行衛星投資及策略合作，從過去與新加坡電信合資的同步地球軌道衛星（又稱高軌衛星）ST-1、ST-2外，更攜手新加坡投資接續衛星ST-X，預期2027年發射。

中華電信也拿下OneWeb低軌衛星在台獨家合作代理權，攜手盧森堡衛星服務商SES合作，提供中軌道（MEO）O3b mPOWER衛星通訊服務，補足中華電信衛星布局最後一塊拼圖，達成多軌群星通信服務（GEO-MEO-LEO）的重要里程碑。

目前OneWeb低軌衛星訊號已經覆蓋全省，中華電信協助數位部在全台建立700多個地面站也可望在年底完成，日前花蓮地震，災區斷訊，低軌衛星就派上用場，而從國家角度來看，太空布局更為重要。

中華電信 亞馬遜 低軌衛星

延伸閱讀

中華電信薪資、福利雙漲 年輕同仁最高福利提升近10%

中華電祭5大加薪方案 簡志誠：爭取加發員工3億紅包

推動ESG專業發展永續 國泰醫院培育氣候與健康管理師

川普若再次喊「乾淨網路」？ 中華電：可提供經驗服務

相關新聞

中華電信薪資、福利雙漲 年輕同仁最高福利提升近10%

中華電信（2412）近年連年跟著政府加薪腳步，同時積極優化員工福利，日前中華電信工會也積極爭取，甚至夜宿中華電信總部，中...

自駕技術關鍵突破 2025年Robotaxi市場競爭白熱化

2025年將成為自駕技術的關鍵里程碑，Robotaxi及其他高階應用的崛起正重塑智慧移動市場版圖。Mobileye、NV...

默克斥資逾1.2億歐元 日本靜岡打造先進材料中心

德商默克集團全球布局再擴大，今日宣布將投資逾7,000萬歐元，在日本靜岡廠區興建全新的先進材料開發中心（Advanced...

台達電3.4億元入股德國NEURA 布局機器人市場

台達電22日代子公司Delta International Holding Limited B.V.公告，擬投資1000...

微星電競掌機 MSI Claw 8 AI +預購開跑 價格、效能一次看

電競筆電龍頭微星（2377）23日宣布，旗下最新升級的MSI Claw 8 AI+電競掌機，自即日起開放預購！該機主要搭...

半導體測試片亮紅色警戒 威脅昇陽半、中砂、環球晶

攸關台積電、聯電等晶圓代工大廠完成大量生產前準備最關鍵的半導體測試片，亮出「紅色警戒」。滬矽產業、TCL中環等測試片紅色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。