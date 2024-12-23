中華電信擴大低軌衛星布局 積極與亞馬遜 Kuiper 洽談

中華電信（2412）除拿下與OneWeb低軌衛星在台獨家合作代理權外，持續擴大低軌衛星布局，中華電信董事長簡志誠表示，中華電信持續與全球各大衛星營運商洽談，包含SpaceX、亞馬遜Kuiper、加拿大Telesat，預期可望除OneWeb外，也可望引進亞馬遜Kuiper低軌衛星服務。

簡志誠今日參加中華電信「數位傳愛 點亮台灣」記者會，簡志誠表示，持續與國際夥伴的商業談判進展順利，並看好除了政府需求外，遍佈全球的台商客戶需求，未來也深具潛力與成長空間，需要雙方共同努力達成合作，但中華電信對低軌衛星業務的未來表現充滿信心。

簡志誠日前接受經濟日報專訪時指出，除了OneWeb，中華電信也正與其他兩家國際低軌衛星營運商洽談合作（全球前四大衛星營運商中的亞馬遜Kuiper、加拿大Telesat），除了引進低軌衛星服務，更積極引進台灣製造業進入國際低軌衛星營運商供應鏈，不僅助攻台灣廠商前進全球太空產業，更協助低軌衛星產業終端設備可以加速降低成本及量產，促進業務推展。

簡志誠認為，全世界海洋面積比陸地大，在海洋上的船舶需要通訊，除海事衛星業務發展也越來越重要，台灣有2,000至3,000家台商佈局國際市場，除了海纜是通訊關鍵，衛星備援也是企業維持正常營運的關鍵網路。

簡志誠表示，近兩年，衛星對中華電信來說已經成為一個重要推廣業務，目前貢獻營收約7至8億元，未來可望提升到10億元以上，成為一個重要生意。

中華電信近年大舉進行衛星投資及策略合作，從過去與新加坡電信合資的同步地球軌道衛星（又稱高軌衛星）ST-1、ST-2外，更攜手新加坡投資接續衛星ST-X，預期2027年發射。

中華電信也拿下OneWeb低軌衛星在台獨家合作代理權，攜手盧森堡衛星服務商SES合作，提供中軌道（MEO）O3b mPOWER衛星通訊服務，補足中華電信衛星布局最後一塊拼圖，達成多軌群星通信服務（GEO-MEO-LEO）的重要里程碑。

目前OneWeb低軌衛星訊號已經覆蓋全省，中華電信協助數位部在全台建立700多個地面站也可望在年底完成，日前花蓮地震，災區斷訊，低軌衛星就派上用場，而從國家角度來看，太空布局更為重要。