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中華電信薪資、福利雙漲 年輕同仁最高福利提升近10%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

中華電信（2412）近年連年跟著政府加薪腳步，同時積極優化員工福利，日前中華電信工會也積極爭取，甚至夜宿中華電信總部，中華電信董事長簡志誠指出，勞資和諧是企業永續關鍵，除爭取2025年優於3%加薪，伙食津貼及交通津貼等，23日臨時董事會也將通過一次性獎金，發出1.5萬元。

簡志誠表示，雖然加薪及增加福利，會增加成本，但2025年營收、獲利仍將持續成長。

中華電信近年積極響應政府加薪，更提升伙食津貼等獎金，2024年成本墊加20至30億元，對獲利造成一定影響，但累計至今年前11月，中華電信合併營業收入達2,050.2億元，年增2%，營業淨利為432.4億元，稅前淨利為439.4億元，歸屬母公司業主淨利為343.9億元，年減0.7%，每股稅後純益達4.43元。合併營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

簡志誠表示，2025年將全面實施加薪與福利措施，首先定額加薪，所有員工將獲得每月 2,400元的定額加薪，平均加薪幅度達 3.3% 至 3.4%，其中對於薪資相對低的年輕員工，加薪比例甚至超過 6%。

津貼部分，簡志誠指出，明年1月起新增每月 1,000元交通津貼，進一步減輕員工通勤壓力，伙食津貼則從現行的每月 2,400元伙食補助，將提高至 3,000元，增加 600元，讓員工的日常生活更加無憂。

此外，簡志誠指出，中華電信經營績效良好，因此跟董事會爭取，希望今天董事會通過，計劃於農曆新年前發放一次性獎金，當作發給同仁的大紅包，每位員工15,000元紅包，為員工的年節準備注入實質幫助。

簡志誠計算，以平均薪酬計算，同仁每月的薪資與補助合計增幅可達 4,000至5,000元，年輕員工整體福利提升幅度更接近10%。

日前簡志誠接受經濟日報專訪時表示，2025年也將響應政府持續加薪，並提列其他獎金等，成本也會增加，只要把這兩個動作（精簡、務實）做完，就是最簡單且守住獲利基本盤的關鍵。

中華電信 加薪

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