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自駕技術關鍵突破 2025年Robotaxi市場競爭白熱化

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
分析師預估2025年自駕技術迎來關鍵突破，Robotaxi市場競爭白熱化。圖為積極投入自駕車的特斯拉。（路透）
分析師預估2025年自駕技術迎來關鍵突破，Robotaxi市場競爭白熱化。圖為積極投入自駕車的特斯拉。（路透）

2025年將成為自駕技術的關鍵里程碑，Robotaxi及其他高階應用的崛起正重塑智慧移動市場版圖。Mobileye、NVIDIA、高通和Tesla等業者加大研發力道，紛紛推出多元自駕晶片，致力於滿足車廠對高效運算和高可靠性方案的需求。

DIGITIMES分析師余君濤指出，儘管通用汽車（GM）近期結束Cruise的Robotaxi業務，Tesla等企業仍持續深耕高階自駕技術。Tesla計劃在2025年上半年於中國及歐洲推出全自動輔助駕駛(Full Self-Driving；FSD)系統，並加速AI與自駕技術的整合，鞏固其市場領導地位。

NVIDIA 推出的DRIVE Thor自駕平台預計於2025年上市，運算力高達2,000 TOPS，支援AI與高階自駕應用，NVIDIA在2025會計年度第1季至第3季（2024年2月至2024年10月）的車用事業營收達到約11.2億美元，年增38.8%，呈現逐年成長的趨勢。高通則憑藉Snapdragon Digital Chassis智慧駕駛整合平台，結合最新的Snapdragon Ride Elite解決方案，實現12倍AI效能提升，帶動高通2024會計年度(2023年10月至2024年9月)車用事業營收達29.1億美元，年增55.4%，創歷史新高。

Mobileye透過EyeQ系列晶片及各式車用感測器，提供多樣化的自駕解決方案，並與Volkswagen等車廠合作，導入Drive高階自駕方案，推進Robotaxi服務。但因Tier 1客戶庫存過剩，其2024年前三季營收下滑至11.6億美元，年減19.3%。

余君濤表示，在各大企業的技術創新和市場布局驅動下，Robotaxi與智慧出行市場的潛力正在迅速釋放。2025年，高階自駕技術將進一步改變全球交通生態，企業間的競爭勢必更加激烈。

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