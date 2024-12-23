默克斥資逾1.2億歐元 日本靜岡打造先進材料中心

德商默克集團全球布局再擴大，今日宣布將投資逾7,000萬歐元，在日本靜岡廠區興建全新的先進材料開發中心（Advanced Materials Development Center）。自2021年起，默克持續對靜岡廠投資，加上此次計畫，累計投資總額已超過1.2億歐元。新的先進材料開發中心預計於2026年投入營運，進一步實現默克推動技術進步及支持產業成長的承諾。

默克表示，這項重大投入將進一步強化默克在先進圖形化製程（patterning）領域的領先實力，充分展現其推動半導體技術創新、擴大研發能力，以及支持全球電子產業發展的長期堅定承諾。該中心占地 5500平方公尺，配置最先進的無塵室和實驗室，並採用高擴展性設計，為未來產能提升做好準備，以滿足快速增長的市場需求。

默克新建的先進材料開發中心將以靜岡現有的圖形化製程卓越中心為基礎，並致力於開發符合最新半導體製程需求及嚴格環境標準的創新材料解決方案。透過擴充設施及整合關鍵研發量能，默克的目標是加速創新步伐、提升運作效率，並以更精準有效的方式滿足客戶日益多元的需求。

日本是默克圖形化製程業務的重要市場。除了服務主要客戶之外，默克還與業界領先的設備製造商建立了緊密的合作關係，共同應對業界最複雜的挑戰。未來，默克將持續深化這些合作，攜手推動技術創新與進步。

先進材料開發中心的成立，充分展現默克推動晶片技術進步與永續創新的承諾。該中心專注於開發尖端材料和解決方案，如極紫外光（EUV, Extreme Ultra Violet）材料和定向自組技術（DSA, Directed Self Assembly），不僅致力於應對環境挑戰，也將滿足下世代應用的需求，包括 AI 晶片和先進製程等領域。