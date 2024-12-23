HPC帶動Switch升級 PCB廠高技沾光

高速運算（HPC）趨勢下可望帶動Switch出現升級潮，法人看好，高技（5439）等Switch供應鏈明年前景可期。

法人分析，Switch控制晶片最大供應商博通Broadcom，近期相關晶片產出逐步放量，對於供應鏈零組件而言2025年營運可望受惠此趨勢。

PCB廠商高技先前預期，營運高峰在下半年，將使下半年有望優於上半年，網通與電工需求較好，工業電腦能見度也優於去年同期。同時AI應用產品目標仍持續拉升。

高技今年上半年受車用調整衰退10%，公司全年力拚衰退幅度收斂。上半年四大產品線電工三成多、網通35%、車用25%以上，其餘為半導體等相關。