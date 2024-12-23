台達電3.4億元入股德國NEURA 布局機器人市場
台達電22日代子公司Delta International Holding Limited B.V.公告，擬投資1000萬歐元（約新台幣3.4億元），入股德國機器人新創公司NEURA Robotics GmbH，布局機器人市場。
台達電此次是參與NEURA Robotics現金增資發行新股，每單位約4100歐元，取得NEURA Robotics公司2442股B2特別股。台達電表示，投資目的為策略考量，持股比例將視本輪認購情形而定。
台達電指出，NEURA Robotics是2019年在德國梅青根（Metzingen）成立，目前有300多名團隊成員致力於環境感知、驅動與控制技術、材料科學、機械設計和人工智慧等領域的先進技術研究，並自行開發關鍵元件。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次公開表示看好人形機器人未來發展，而NEURA Robotics為輝達人形機器人開發者計畫的首批參與者之一，目前NEURARobotics推出的產品包含人形機器人4NE-1、全球首個認知機器人MAiRA、智慧多功能機器人助理MiPA等。台達電藉由入股投資NEURA，將參與布局機器人市場。
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