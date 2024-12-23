陸半導體測試片搶占台灣市場 業界憂衍生國安問題

大陸半導體測試片大舉搶占台灣市場，台灣測試片業者面臨訂單流失壓力，疾呼政府相關單位必須重視，「否則恐衍生成國安問題」。

不具名的台灣測試片供應商指出，即使顧及晶圓代工廠的進口需求，也要拉高至國安層級來考量整體台灣半導體供應鏈的長遠發展。

該業者指出，以半導體業在台灣的地位舉足輕重，在地緣政治情勢日益複雜的環境中，不能讓供應鏈中不可或缺的一環面臨自給率過低的局面，升高有朝一日若無預期斷鏈所面臨的風險，應強化供應鏈安全與韌性。

台灣晶圓代工廠之所以導入大陸測試片，據業者透露，起源是新冠肺炎疫情發生前，國內供給量不夠，所以才向政府相關單位申請專案進口以補不足，沒想到後來演變成大舉引進。

業界表示，如果以後國內測試片市場大多為陸廠所把持，台廠被逼得退出，在台生產比重因此降低，當有不可預期的情況發生，恐怕會無法立即補上供應鏈缺口，這種風險「若不是國安問題，什麼才是國安問題？」

相關業者呼籲政府，慎防讓半導體測試片產業也步入面板與太陽能業的後塵，畢竟台廠受到政府補助的程度，一定比對岸給陸廠的直間接補助要來得低，對方可以不計血本追求擴大市占，兩岸廠商在市場上其實是不公平競爭的局面，而不是憑真正實力一較高下。