半導體測試片亮紅色警戒 威脅昇陽半、中砂、環球晶

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

攸關台積電（2330）、聯電（2303）等晶圓代工大廠完成大量生產前準備最關鍵的半導體測試片，亮出「紅色警戒」。滬矽產業、TCL中環等測試片紅色供應鏈來台低價搶市，報價比台廠低三成，以「報價就是台廠成本價」的策略橫掃台灣市場，威脅昇陽半（8028）、中砂（1560）、辛耘（3583）、環球晶（6488）、台勝科（3532）等相關台灣供應商。

供應鏈透露，近期晶圓製造端市況不佳，不少國內半導吃不消體晶圓大廠為降低成本，導入價格更便宜大陸測試片，並且已達一定比例，台灣相關廠商私下大喊「吃不消」，尤其陸企低價搶市嚴重影響台廠毛利率，業者感嘆相關產品已無法達到公司產品線平均水準。

半導體晶圓製造製程繁瑣，若一開始就貿然導入價格較高的正片，稍出問題就會造成晶圓廠龐大負擔，也因此，每一道製程都會先以測試片試行，使得測試片用量龐大，並且扮演晶圓廠順利產出的關鍵。近期半導體市場面臨供過於求壓力，晶圓廠積極降成本，大陸測試片供應商以低價策略成功在台灣攻城掠地。

半導體測試片亮出「紅色警戒」 圖／經濟日報提供
半導體測試片亮出「紅色警戒」 圖／經濟日報提供

對於大量導入大陸測試片，台積電沒有回應；世界先進則說，該公司沒有對外揭露相關採購資訊。聯電強調，該公司採用產品不會區分台廠或陸廠，主要取決必須遵守進出口管制規範，且產品品質必須符合要求。力積電則說，該公司致力於提供客戶品質良好的服務，但不對外揭露採購相關資訊。

多名業界人士向本報指出，台灣晶圓代工廠確實已用了不少陸企的中低階測試片，而且「陸廠報價等於台廠成本價」，比台廠便宜約三成。也有部分晶圓代工廠不諱言，採用陸系測試片占比已超過一半，考量除了價格較低的因素外，相關供應也充足穩定。

目前台灣包括環球晶、台勝科、合晶等矽晶圓廠商，除了生產用的矽晶圓（正片）外，也有供應少部份測試片產品。另外，包括中砂、昇陽半等晶圓再生服務業者，也有生產半導體測試片，都正蒙受紅色供應鏈低價搶單壓力。業者坦言，當下市況供過於求，讓紅鏈低價搶市的影響格外明顯。目前陸廠已大舉進攻中低階測試片市場，形成一片紅海，接下來逐漸蠶食高階市場恐怕也只是時間問題。

半導體 晶圓代工廠 晶圓廠

延伸閱讀

美、陸晶片戰蔓延 美媒指陸在一方面更佔優勢：對美晶片製造商帶來風險

美商務部長：補助環球晶投資 助美提升創新與競爭力

冬至送暖！台積電慈善基金會攜手桂冠 赴熊本廠為員工帶台灣家鄉味

下台前搶補一刀？中製太陽能晶圓等產品 拜登加關稅

相關新聞

輝達GB300動了 最大供應商鴻海進入研發設計階段

輝達（NVIDIA）預計明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，鴻海、廣達近期先動起來，進入GB300...

半導體測試片亮紅色警戒 威脅昇陽半、中砂、環球晶

攸關台積電、聯電等晶圓代工大廠完成大量生產前準備最關鍵的半導體測試片，亮出「紅色警戒」。滬矽產業、TCL中環等測試片紅色...

美中晶片戰燒到成熟製程「高牆小院」策略恐行不通

美中晶片戰爭仍無止息跡象，華爾街日報（WSJ）分析，隨著中國大陸在更廣泛應用於手機、汽車和家電用品等產品的成熟製程晶片上...

群創印度技轉沒有好消息 8.6代面板廠技術授權案停滯

群創技轉印度8.6代面板廠技術，原本業界期盼今年底會有好消息，帶來豐厚授權收益。隨著2024年倒數計時，印度面板廠建設仍...

GB300機板有望升級 台光電、台燿都有好處

鴻海、廣達開始為輝達（NVIDIA）下世代GB300 AI伺服器動起來之際，GB300機板有望升級為新一代M8材料，並開...

群創跨步轉型 樂觀看明年

僅管印度技術授權案受挫，群創仍積極邁開轉型步伐，持續精進產品線、及員工福利，迎接景氣升溫的金蛇年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。