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攻OTT TV／電信三雄揪團搶市 瞄準眼球經濟

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

看準眼球經濟，本土電信及有線電視業者攜手國際級本土OTT TV平台，揪團搶用戶，中華電信（2412）近期擴大與Netflix合作；台灣大、凱擘除攜手Disney+，近期也引進國際串流影音服務「Max」；中嘉推串流OTT串流機上盒，除攜手遠傳friDay影音，也兼容各個OTT TV平台。

據統計，2023年台灣OTT TV用戶數達580萬戶，今年可望更上一層樓，收視熱潮帶起有線電視用戶剪線潮，同步推升高速寬頻用戶成長。

近年電信及有線電視業者積極擴大策略合作，既搶OTT TV用戶，也要推升高速寬頻用戶成長及升級。

中華電信深耕自家Hami Video之餘，更與Netflix深化合作，搭配5G、固網寬頻，推出影音收視優惠促案，中華電信表示，與Netflix持續深化合作，而Hami Video為國內用戶「訂閱國內平台」第一名。

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