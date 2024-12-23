群創跨步轉型 樂觀看明年

僅管印度技術授權案受挫，群創（3481）仍積極邁開轉型步伐，持續精進產品線、及員工福利，迎接景氣升溫的金蛇年。

群創總經理楊柱祥表示，面對面板產業近年受景氣循環帶來的起伏，群創以轉型新應用領域因應。他並賦詩形容景氣現況有如：「厚雪覆殘荷，蓮藕應春生，開花結蓮子、歲末旺來春」，樂觀看待新的一年。

接掌董座屆滿六年的群創董事長洪進揚，首度揭露他為群創訂定的三個六年計畫目標，第一個六年已達成：「穩定生機，力求獲利」。未來第二個六年將朝「突圍轉型，拓展觸角」邁進，第三個六年則要達到「群創群力，面板永續」願景。

洪進揚強調，他想做的，不是一個安於現狀，或是只會妥協的一個領導人。群創人當然值得更好的，應該要做的是能夠破繭、能夠突圍、能夠創造一個永續穩定經營，以及能夠成長獲利的未來。

群創永續長彭峻豪表示，群創在邁向國際化的過程中，員工也同步與國際接軌，現已有來自29個不同國籍的員工，為增進群創員工福利，2025年起將首創提供大中華區的員工們，每年一天的有薪「心靈調適假」，以及台灣前500大科技業首創的兩天有薪「創寶假（人工生殖假）」。