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電信三雄攻OTT TV報捷 中華電成為消費者首選運動平台

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
電信三雄中華電信、台灣大、遠傳深耕OTT TV有成。圖為台灣大旗下MyVideo畫面。台灣大／提供
電信三雄中華電信、台灣大、遠傳深耕OTT TV有成。圖為台灣大旗下MyVideo畫面。台灣大／提供

電信三雄深耕OTT TV有成。中華電信（2412）表示，旗下Hami Video今年來收視年增1.73倍，收視時長更飆增2.1倍；台灣大指出，旗下MyVideo付費用戶數年增三成，人均觀看時數年增21%；遠傳friDay影音付費會員觀看時數年增14%、免費會員觀看人數年增18%。

中華電信指出，持續深耕台劇，並以獨家賽事轉播，成為消費者首選運動平台，轉播世界棒球12強賽事就創下亮眼收視。

電信三雄OTT布局 圖／經濟日報提供
電信三雄OTT布局 圖／經濟日報提供

中華電信透露，Hami Video影劇館2024年度收視排行榜，台劇表現最亮眼；中華電信全網獨家首播的旗艦台劇《聽海湧》，兩項金鐘大獎的共同出品台劇《商魂》、家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》拿下前三名，台流熱潮已成觀眾追劇首選之一。

中華電信觀察，Hami Video數據雖然顯示客戶串流收視仍以手持裝置觀賞為主，但大螢幕收視成長幅度最高，同時導入AI技術分析用戶收視喜好後推薦最速配片單，解決劇荒，也帶起收視表現，Hami Video收視次數持續成長，2024年度收視年增1.73倍，收視時長成長2.1倍。

台灣大旗下MyVideo表示，台灣大共同出品的《不夠善良的我們》戲劇館拿下續劇排行第一，《繁花》及《我的婆婆怎那麼可愛2》分別拿下二、三名，台流戲劇、動漫、電影三線熱燒，MyVideo每月活躍用戶數較去年同期成長29%，付費用戶數較去年同期成長近3成，人均觀看時數也年增21%。此外，MyVideo「動漫館」的人均觀看分鐘數較去年成長近三成，而「節目館」Top10由台灣綜藝節目搶下六席，年度收視冠軍是《上船了各位！》，第二、三名分別為《花甲少年趣旅行》、《飢餓遊戲》。

遠傳的friDay影音也繳出亮眼佳績。遠傳表示，friDay影音的韓綜與韓劇的持續熱潮與成長亮點，《Running Man》奪冠，韓劇與韓綜強勢引領韓風熱潮，日劇《海的開始》登日劇榜首，木村拓哉《長假》則再引懷舊潮，帶動遠傳friDay影音整體付費會員觀看時長年增14%、免費會員觀看人數年增18%。

遠傳分析，韓綜是2024年遠傳friDay影音的一大亮點，觀看時長年增17%，同時帶動免費會員轉付費率提升39%，韓劇依然是吸引免費會員的核心內容，觀看人數年增9%，日劇表現同樣亮眼，觀看人數年增24%。

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