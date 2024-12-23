群創印度技轉沒有好消息 8.6代面板廠技術授權案停滯

群創（3481）技轉印度8.6代面板廠技術，原本業界期盼今年底會有好消息，帶來豐厚授權收益。隨著2024年倒數計時，印度面板廠建設仍毫無進展，印度官方也遲遲未拍板相關授權，群創跨國技轉恐落空。

群創董事長洪進揚證實，印度授權案目前並無進展，群創仍會關注印度市場發展進度。群創總經理楊柱祥則坦言，由於印度政府優先將預算用在發展半導體上，群創授權案目前處於停滯、被動狀態，尚需等待印度政府做資源上的調配。

印度總理莫迪倡議「印度製造」，當地礦業暨油氣、電力巨擘Vedanta集團積極響應，2023年便與群創簽訂技術授權協議，計劃在印度西部斥資40億美元（約合新台幣1,300億元）新建面板工廠。群創董事會也於去年通過這項技轉授權案，並同步發布重訊公告。

群創印度技轉授權案始末

群創原本規劃，協助Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited，建立TFT-LCD顯示面板前、後段生產據點，群創藉此可望有相關授權收益進帳。

群創高度重視印度授權案，今年初法說會曾高喊已完成所有印度授權的準備程序，只待印度政府拍板。將來除向Vedanta集團收取權利金，也看好印度對提升面板自製率帶來的龐大市場商機。

楊柱祥曾分析指出，印度擁有逾14億人口、3億個家庭，人口紅利巨大，目前其中產階級購買力尚未發揮，未來內需市場龐大。在地緣政治衝突下，印度將扮演重要角色，群創盼透過技轉的策略，掌握新的出海口。

群創先前分析，印度政府極力衝刺「印度製造」，以當地市場胃納量推估，有三座八代面板產線潛在需求。市調機構Omdia原本研判，群創與印度的面板技術移轉，主要協助印度建設自有8.6代廠，其中，後段模組生產線可望於2024下半年量產，前段生產線則規劃在2025年上半年開始裝機、2026年量產。

不過，2024年進入倒數不到十天，業界直言：「十天內要蓋一座面板廠或完成後段生產線，是不可能的任務」，群創今年底收到印度授權金幾乎沒有任何希望。