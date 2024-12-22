黃仁勳透露 GB200 生產順利 法人估2月中有望大量出貨
近期輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器出貨遞延雜音四起，執行長黃仁勳接受外媒專訪時指出，「GB200正滿載生產、進展順利」中，國內大型法人機構預估，第1季GB200大量出貨將落在2月中，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈營運將受惠。
法人機構表示，近期GB200遞延出貨傳言紛雜，即使新產品於生產初期良率較低，但目前第1季GB200大量出貨將落在2月中，出貨時程並未見改變，部估全季GB200出貨量約3,000~4,000櫃，第2季起，將跳升至6,000~7,000櫃，呼應黃仁勳表示目前GB200滿載生產的論調，闢除市場傳言，維持第1季量產出貨時程不變。
同時，下半年起單季GB200將拉升至萬櫃水準，且GB300在明年下在半年出貨機率相對低，維持全年GB200出貨預估為4.5~5萬櫃，將會是2025年最主要產品，而因鴻海及廣達於GB200 市占分占第一及第二，將會是主要受惠者。
且廣達持續取得更多專案，將有益於明年上半年、下半年營收年增幅，創史上最大成長、將達六成以上，對後市營運前景持正向看法。
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