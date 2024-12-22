快訊

熱帶低壓生成！24小時內恐成帕布颱風 氣象署曝影響

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

變得不蓬鬆、吸水性也變差？廚房常見2物品讓毛巾再度柔軟

AI關鍵技術矽光子兩大聯盟成員重疊性高 業者盼整合

中央社／ 新竹22日電
矽光子將成為未來AI產業關鍵技術。（聯合報系資料庫）
矽光子將成為未來AI產業關鍵技術。（聯合報系資料庫）

矽光子將成為未來AI產業關鍵技術，SEMI號召成立矽光子產業聯盟，光電科技工業協進會也成立國際矽光子異質整合聯盟，兩大聯盟成員重疊性高，有超過10家廠商同時加入兩聯盟，業者希望能夠整合，集中資源加速發展。

隨著人工智慧（AI）快速發展，高效能數據處理和傳輸的要求大幅提高，光訊號因具備高頻寬、低功號和傳輸距離遠等特色，各界將矽光子視為未來AI關鍵技術，可應用於資料中心、雲端運算等領域。根據預估，2030年矽光子市場產值可達78.6億美元，複合年成長率25.7%。

矽光子前景看俏，不過需要材料、光學、電子學和製造等跨域合作，國際半導體產業協會（SEMI）與光電科技工業協進會（PIDA）分別成立聯盟，期能整合產、學、研資源，加速技術發展。

SEMI號召成立的SEMI矽光子產業聯盟，由晶圓代工龍頭廠台積電（2330）與封測大廠日月光（3711）擔任倡議人，有世界先進、聯發科、前鼎光電、波若威、友達、貿聯、汎銓、鴻海、廣達、旺矽、辛耘、環球晶等超過30家來自半導體製造、IC設計、光通訊、面板、檢測、系統製造、設備和矽晶圓廠商參與。

PIDA成立的國際矽光子異質整合聯盟，整合台科大的異質整合矽光電晶片研發中心，並有聯電、日月光、環球晶、前鼎光電、辛耘、貿聯等30多家半導體製造、封測、矽晶圓、光通訊及設備等廠商加盟。據了解，PIDA還與台積電接洽，希望能夠爭取台積電加入聯盟。

觀察兩大聯盟成員重疊性高，有上詮光纖、千才科技、光紅建聖、前鼎光電、貿聯、環球晶、穩懋、辛耘、日月光、合晶和宜特等超過10家廠商同時加入兩聯盟。

為避免資源分散，以及重複投資，業者希望兩大矽光子聯盟能夠整合，集中資源並擴大規模，以加速技術發展。只是目前兩聯盟並無合作計畫，後續發展有待觀察。

光電 台積電 矽晶圓

延伸閱讀

MLB／25年狂跑1406盜 大聯盟生涯盜壘王韓德森65歲離世

12強賽／大聯盟記者最愛球員陳傑憲排第一 林昱珉也入榜

MLB／大谷翔平等強投受傷主因？大聯盟揭露研究結果

就市論勢／矽光子、IP族群 提前卡位

相關新聞

台灣大尾牙撒千萬獎金開趴...蔡明忠：迎接AI新世代 啟動超人計畫

台灣大哥大今（21）日於南港展覽館舉行年度尾牙盛會「2024年YEAR END PARTY」，董事長蔡明忠大手筆發出千萬...

AI關鍵技術矽光子兩大聯盟成員重疊性高 業者盼整合

矽光子將成為未來AI產業關鍵技術，SEMI號召成立矽光子產業聯盟，光電科技工業協進會也成立國際矽光子異質整合聯盟，兩大聯...

台灣大拚AI 啟動超人計畫 董座蔡明忠尾牙上宣示目標

台灣大哥大董事長蔡明忠昨（21）日表示，明年將啟動「超人計畫」， 讓AI自動化成為員工核心能力，期許同仁成為有智慧、有膽...

技嘉尾牙 周二上秀

人工智慧（AI）伺服器大廠技嘉，將在12月24日舉行尾牙，為今年度AI伺服器廠的尾牙活動開啟序曲。技嘉今年業績表現亮眼，...

華碩施崇棠：AGI需要身體 2025年將推人形機器人

華碩（2357）2016年推出第一台家用陪伴機器人Zenbo，暌違10年，2025年將再推人形機器人。董事長施崇棠表示，...

霸凌員工？台達最新聲明曝光 針對網路流傳不實指控正式提告

台達電今日發出最新聲明指出，近日網路及部分大眾媒體、社群媒體流傳針對12月16日台達同仁墜樓事件之不實指控，造成我司之名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。