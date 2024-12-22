聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大拚AI 啟動超人計畫 董座蔡明忠尾牙上宣示目標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台灣大董事長蔡明忠表示，明年將啟動超人計畫，讓AI自動化成為員工核心能力。台灣大╱提供
台灣大董事長蔡明忠表示，明年將啟動超人計畫，讓AI自動化成為員工核心能力。台灣大╱提供

台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠昨（21）日表示，明年將啟動「超人計畫」， 讓AI自動化成為員工核心能力，期許同仁成為有智慧、有膽量且愈戰愈堅強的「無敵鐵金剛」。

台灣大昨日於南港展覽館舉行年度尾牙盛會「2024年YEAR END PARTY」，以「AI世代OP無敵 人才永續 大可作樂」為主題，全台數千名員工共襄盛舉。蔡明忠指出，海納百川而能成其大，台灣大透過併購台灣之星擴大規模經濟，網羅多元跨域人才，今年整年提前實現合併後的爆發力，反應在業績表現上不斷創新高。

在AI來臨時代，蔡明忠說，他也同時看到員工全員自發性學習產生驚人的戰鬥力，不論在提升工作績效、甚至在日月潭音樂會上的AI共演，都看到台灣大的人才是多麼難能可貴，明年還將啟動超人計畫， 讓AI自動化成為員工核心能力，由內而外AI升級，擴大科技電信布局，期許同仁成為有智慧、有膽量且愈戰愈堅強的無敵鐵金剛。

台灣大今年尾牙活動共發出超過千萬元總獎金，蔡明忠也於尾牙向所有員工表達感謝。該公司在過去一年完成與台灣之星合併，邁入千萬行動用戶階段，第3季提前完成網路整併。

蔡明忠強調，面對AI世代，人才是台灣大未來關鍵競爭力。台灣大明年啟動超人計畫，以導入RPA為核心，搭配AI工具，協助同仁將重複性高的作業化繁為簡，讓員工將更多精力聚焦在高價值任務。

AI 台灣大哥大 蔡明忠

延伸閱讀

高球／總獎金提高6成！台灣大哥大女子公開賽本周彰化燃戰火

台灣大獲併購金鑫獎

完成momo物流最後一哩路！董事長蔡明忠看電商競爭這樣說

獲頒法學名譽法學博士 蔡明忠感謝張忠謀和林百里情義相挺一坐2小時

相關新聞

台灣大尾牙撒千萬獎金開趴...蔡明忠：迎接AI新世代 啟動超人計畫

台灣大哥大今（21）日於南港展覽館舉行年度尾牙盛會「2024年YEAR END PARTY」，董事長蔡明忠大手筆發出千萬...

台灣大拚AI 啟動超人計畫 董座蔡明忠尾牙上宣示目標

台灣大哥大董事長蔡明忠昨（21）日表示，明年將啟動「超人計畫」， 讓AI自動化成為員工核心能力，期許同仁成為有智慧、有膽...

技嘉尾牙 周二上秀

人工智慧（AI）伺服器大廠技嘉，將在12月24日舉行尾牙，為今年度AI伺服器廠的尾牙活動開啟序曲。技嘉今年業績表現亮眼，...

華碩施崇棠：AGI需要身體 2025年將推人形機器人

華碩（2357）2016年推出第一台家用陪伴機器人Zenbo，暌違10年，2025年將再推人形機器人。董事長施崇棠表示，...

霸凌員工？台達最新聲明曝光 針對網路流傳不實指控正式提告

台達電今日發出最新聲明指出，近日網路及部分大眾媒體、社群媒體流傳針對12月16日台達同仁墜樓事件之不實指控，造成我司之名...

iPhone 出貨2025年初恐遇瓶頸？大摩看好台廠供應鏈「三劍客」

摩根士丹利（大摩）證券最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，指出2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。