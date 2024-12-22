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台灣大拚AI 啟動超人計畫 董座蔡明忠尾牙上宣示目標
台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠昨（21）日表示，明年將啟動「超人計畫」， 讓AI自動化成為員工核心能力，期許同仁成為有智慧、有膽量且愈戰愈堅強的「無敵鐵金剛」。
台灣大昨日於南港展覽館舉行年度尾牙盛會「2024年YEAR END PARTY」，以「AI世代OP無敵 人才永續 大可作樂」為主題，全台數千名員工共襄盛舉。蔡明忠指出，海納百川而能成其大，台灣大透過併購台灣之星擴大規模經濟，網羅多元跨域人才，今年整年提前實現合併後的爆發力，反應在業績表現上不斷創新高。
在AI來臨時代，蔡明忠說，他也同時看到員工全員自發性學習產生驚人的戰鬥力，不論在提升工作績效、甚至在日月潭音樂會上的AI共演，都看到台灣大的人才是多麼難能可貴，明年還將啟動超人計畫， 讓AI自動化成為員工核心能力，由內而外AI升級，擴大科技電信布局，期許同仁成為有智慧、有膽量且愈戰愈堅強的無敵鐵金剛。
台灣大今年尾牙活動共發出超過千萬元總獎金，蔡明忠也於尾牙向所有員工表達感謝。該公司在過去一年完成與台灣之星合併，邁入千萬行動用戶階段，第3季提前完成網路整併。
蔡明忠強調，面對AI世代，人才是台灣大未來關鍵競爭力。台灣大明年啟動超人計畫，以導入RPA為核心，搭配AI工具，協助同仁將重複性高的作業化繁為簡，讓員工將更多精力聚焦在高價值任務。
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