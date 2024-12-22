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技嘉尾牙 周二上秀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

人工智慧（AI）伺服器大廠技嘉（2376），將在12月24日舉行尾牙，為今年度AI伺服器廠的尾牙活動開啟序曲。技嘉今年業績表現亮眼，前11個月營收2,475.34億元，年增99.5%，今年業績可望創新高，明年持續以兩位數成長，再戰新猷。

技嘉目前AI伺服器占整體伺服器營收比重超過八成，一般伺服器需求持平，並沒有特別復甦，不過，預期明年一般伺服器會逐步復甦，加上明年有客戶在一般伺服器採用液冷產品，由於單價相當高，也增添成長力道。

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