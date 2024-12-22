聽新聞
0:00 / 0:00
技嘉尾牙 周二上秀
人工智慧（AI）伺服器大廠技嘉（2376），將在12月24日舉行尾牙，為今年度AI伺服器廠的尾牙活動開啟序曲。技嘉今年業績表現亮眼，前11個月營收2,475.34億元，年增99.5%，今年業績可望創新高，明年持續以兩位數成長，再戰新猷。
技嘉目前AI伺服器占整體伺服器營收比重超過八成，一般伺服器需求持平，並沒有特別復甦，不過，預期明年一般伺服器會逐步復甦，加上明年有客戶在一般伺服器採用液冷產品，由於單價相當高，也增添成長力道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言