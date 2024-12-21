台灣大尾牙撒千萬獎金開趴...蔡明忠：迎接AI新世代 啟動超人計畫

台灣大哥大今（21）日於南港展覽館舉行年度尾牙盛會「2024年YEAR END PARTY」，董事長蔡明忠大手筆發出千萬元總獎金，並對外宣布明年將啟動「超人計畫」，由內而外AI升級，擴大科技電信布局。

台灣大尾牙以「AI世代OP無敵 人才永續 大可作樂」主題，全台數千名同仁共襄盛舉。開場表演由總經理林之晨親自上陣擔任鼓手，與個人用戶事業商務長林東閔、數據長詹兆源演奏吉他，與8位同仁組成「台灣大歌星」樂團，帶來「無敵鐵金剛」與「無樂不作」兩首快歌，High翻全場，還請來動力火車、蘇慧倫等藝人輪番熱力開唱，Energy壓軸登場，演唱「星期五晚上」時，邀請同仁與總經理林之晨上台挑戰16蹲。

蔡明忠於尾牙向所有員工表達感謝，過去一年，台灣大完成與台灣之星的合併，邁入千萬行動用戶嶄新階段，今年第三季提前完成網路整併，推動合併綜效攀上高峰。

綜觀台灣大合併台灣之星後的全年（自112年12月1日至113年11月30日）財務表現，相較未併購台灣之星的前一年，總營收年增10%，EBITDA（稅、息、折舊攤銷前獲利）年增21%，今年11月營收更突破230億元，創新高，每股稅後獲利（EPS）達0.43元，寫下8年同期新高，成為營收、獲利雙冠王。

蔡明忠表示，「海納百川而能成其大，台灣大透過併購台灣之星擴大規模經濟，網羅多元跨域人才，今年這一整年提前實現了合併後的爆發力，反應在業績表現上不斷創新高。」

AI時代來臨，蔡明忠指出，「我也同時看到員工全員自發性學習產生驚人的戰鬥力，不論在提升工作績效、甚至在日月潭音樂會上的AI共演，我們都看到了台灣大的人才是多麼難能可貴，明年我們還將啟動『超人計畫』， 讓AI自動化成為員工核心能力，由內而外AI升級，擴大科技電信布局，期許同仁成為有智慧、有膽量且愈戰愈堅強的『無敵鐵金剛』。」

蔡明忠表示，面對AI世代，人才是台灣大未來的關鍵競爭力。台灣大2025年啟動「超人計畫」，以導入RPA為核心，搭配AI工具，協助同仁將重複性高的作業，化繁為簡，讓員工將更多精力聚焦在高價值任務。目前已有多位來自不同部門的「高學力」跨域人才，完成AI、RPA等自動化課程訓練，期待這些同仁能作為內部推廣的中堅力量，帶動其他同仁加入「超人計畫」行列。

今年尾牙，林之晨擔任鼓手，參與開場表演。林之晨表示，為了這次表演，特別在繁忙工作之餘投入兩個月學鼓，練到手指淤青長繭，他也分享，打鼓最難的是四肢協調，手腳要做不同的節奏，還要跟上兩首超快歌曲的節奏，對從零開始的初學者非常挑戰。但對於鼓作為樂器，所代表的創作、演繹可能性深深著迷，也希望藉由親身克服挑戰的行動，激勵同仁也都能「Open Possible能所不能」。

為增添聖誕節的節慶趣味，台灣大也設計趣味抽獎遊戲，請中獎的同仁上台，並從聖誕樹上挑選一顆裝有獎金的「禮物球」，並現場揭曉獎金數目，蔡明忠與董事蔡明興也給出驚喜加碼，送上「聖誕襪禮獎金」，再掀高潮。