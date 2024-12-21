華碩施崇棠：AGI需要身體 2025年將推人形機器人

華碩（2357）2016年推出第一台家用陪伴機器人Zenbo，暌違10年，2025年將再推人形機器人。董事長施崇棠表示，2025年有望推出新款機器人，因AI若沒有身體，將無法驗證是否能發展AI世界模型（World Model），朝實現通用人工智慧（AGI）再進一步；他預測AGI還不會太快發生，多代理、分布式及混合式AI將先行，未來AI將遍地開花，這對從雲到端都有布局的華碩最有利。

華碩推出第一台機器人至今已9年，施崇棠表示，走過必有痕跡，華碩在機器人領域發展得很早，馬斯克也開始做人形機器人，華碩內部也已發動計畫如火如荼的進行，而對於華碩新一代人形機器人2025年可否問世？施崇棠點頭指出，現在AI更聰明，應該可以加快。

生成式人工智慧快速發展2年後，逐漸出現瓶頸，施崇棠熱愛前沿科技，對AI技術發展理解深入，他指出，AI面臨兩大挑戰：1.過去「以大取勝」的Scaling Law（規模法則，AI有越大算力、資料、參數就越高效）開始被質疑，現在面臨更多資料但邊際效益下降，2.全世界的資料不夠用，照現在的速度，將在3年內被AI用光。

施崇棠表示，AI上述的挑戰已陸續有解決方案，未來AI朝多代理、分布式及混合式AI發展，而AI下一個發展趨勢是通用人工智慧，「若AI沒有身體」（此處講機器人），根本沒辦法創建一個大世界模型（AI可以辨識物理世界並做推理決策跟執行），在三維世界裡去驗證AI的通用人工智慧究竟是否真的可行。

AI過去最被人詬病是一本正經的胡說八道，其次就是無法理解物理世界，由於世界變化多端難以預測，很難對AI進行訓練，AI機器人成為驗證AI能否理解物理世界的工具。

施崇棠觀察TESLA表示，馬斯克認為自駕車還不算真正機器人，但其實已透過自駕車訓練收集相當多資料，而華碩也占據有利位置，不會錯失機會。

AI面臨兩挑戰，市場將分布小型AI跟大語言模型互補

施崇棠雖是硬體研發背景出身，但對AI的研究相當領先，他指出，上述兩大AI挑戰，現在專家們的對策是：

1.往強化推理的能力改善：增加所謂的 Test Time Compute（推理時運算）技術，這種方法是讓AI模型在推理階段進行多步計算和評估，就像人類一樣會多重思考後，選擇最佳解答。

GPT01就是對付推理高難度的問題，比方奧林匹克競賽的答題率，透過此方式正確率從10%以上進化到70多%，但仍然有缺點，思維鏈在20幾步推理後就會開始弱化。

2.因為AI其實是一種統計學，如果把資料重新再去訓練的話，大概重新訓練四次，所得到的效果，其實不差於去訓練新的資料。

3.大腦小腦的互補：不再無盡追求大模型，我們人腦是多模態思考，可以用蒸餾方式或慎選高品質資料的方式訓練小模型（SLM），能更運用私有資料，取得好的效果，降低對無窮大數據的需求，使未來走向混合式AI，也就是會既會用到裝置端AI，可以離線，不全面倚賴雲端大型AI。

小模型（SLM）對語言理解、推理、數學及寫程式等能力上，已經比更大參數模型如GPT-3.5 Turbo、Mistral還強大。施崇棠表示，微軟今年發布小語言模型家族，包括Phi-3-mini（3.8B）、Phi-3-small（7B）、及Phi-3-medium（14B），都很適合放在AI PC，Phi-Silica（3.3B）很適合放在Copilot+上發揮NPU效果，甚至最新的Phi-4（14B）推理能力接近GPTO1，小模型有很多發揮之處。

施崇棠舉例，蘋果已經看到此趨勢，推出PCC（Private Cloud Compute）功能，蘋果設備連結上雲端大語言模型AI，但為保障用戶隱私，用戶都要透過蘋果的AI串連。施崇棠認為，未來不同的AI Agent（AI代理）有不同強項，若把全部Agent串連在一起又將有更豐富的效果產生，讓AI更加遍地開花。

施崇棠：市場會飽和，但體驗不會飽和

在上述AI變化中，華碩要做全方位AI布局，從大腦到小腦（Super Brain 到 Tiny Brain）、從硬體到軟體，從多元應用，以設計思維出發掌握創新機會，華碩正好在有利位置，因為華碩有超級伺服器、伺服器、邊緣伺服器到現在最小的AI PC，邊緣裝置就是AI小腦，後者對使用者隱私有更多的保護。

施崇棠指出，在在單純只做軟體或只有硬體，競爭門檻太低，很多AI公司靠軟體發展，很快就被追上，比方OpenAI現在也被Claudi追得很近，中國業者也緊追在後，各顯神通。

鑑於未來世界是「分布式AI」，他認為目前大家都還沒把「腦」充分發揮，這是華碩的機會，華碩將軟硬體結合，朝多元應用發展，讓產品發揮真正價值。

施崇棠表示「市場會飽和，但體驗不會飽和」，最關鍵是客戶重複購買率，所以華碩非常重視NPS（淨推薦值）、心占率、品牌忠誠度，而上述其實都是指同一件事「設計思維」，這也是做生意的唯一正確方法，而設計思維有兩個重要觀念：參數跟Segment（區隔）。