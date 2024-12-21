快訊

冬至冷吱吱！大陸冷氣團來襲 4縣市低溫特報下探10度以下

2024「最失敗科技」出爐！麻省理工評選8大事件 其中1件牽扯台灣

中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

聽新聞
0:00 / 0:00

霸凌員工？台達最新聲明曝光 針對網路流傳不實指控正式提告

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
位於台北市內湖區的台達電總部大樓，16日下午發生墜樓事件。圖／本報資料照片
位於台北市內湖區的台達電總部大樓，16日下午發生墜樓事件。圖／本報資料照片

台達電今日發出最新聲明指出，近日網路及部分大眾媒體、社群媒體流傳針對12月16日台達同仁墜樓事件之不實指控，造成我司之名譽嚴重損害，台達電子工業股份有限公司特發表此聲明。

台達指出，對於失去一位工作表現傑出、考績優良，並深獲同事與主管肯定的同仁，深感遺憾與痛心，對此不幸，已於第一時間積極協助家屬處理善後並全力配合檢警偵查作業。此外，亦已於事件當日同步啟動內部調查機制，目前仍持續進行中，務求盡最大可能還原真相。

於此同時，台達對於網路PTT討論版某一匿名發文者，利用此不幸事件的機會，散佈其聘僱合約終止過程的不實指控，尤表強烈譴責。此匿名發文者經調查為台達黃姓離職員工，該員於聘僱合約內所議定之三個月試用期間內，工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，台達遂於試用期內以合法程序終止其聘僱合約。

然其在網路上散播不實言論、混淆視聽，並揭露台達員工個資之行為，已強烈損害台達公司商譽及員工個人名譽，今（21）日，台達已對其正式提出妨害名譽之刑事告訴，並將委請外部律師進行後續一切法律行動，捍衛公司合法權益與商譽。

據悉，昨（20）日在PTT上，出現一篇高達5千字的「[心得] 台達電人資和主管聯手霸凌勞工真實事件簿」，引爆大量討論，一名以lobolin (Ciao)為名的網友，在該文中描述自己被「自願離職」的過程，該文迅速被轉貼至各大社群網站，包括Dcard、threads等。

台達不願證實lobolin (Ciao)是否就是該名黃姓員工，也並未證實提告相關證據是否包含該篇文章，僅低調透露，已蒐集所有網路相關資料，提供給警方。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台達電 妨害名譽 社群媒體

延伸閱讀

人事總處女參事霸凌父喪下屬 記2大過免職

校長罵學生會考成績5C是白癡 家長到南投縣府抗議霸凌

傳長期霸凌致身心受創傷 原民會：已請遭申訴科長請假接受調查

內部群組瘋傳墜樓員工疑遭霸凌？台達：進行公司同仁員工關懷機制

相關新聞

霸凌員工？台達最新聲明曝光 針對網路流傳不實指控正式提告

台達電今日發出最新聲明指出，近日網路及部分大眾媒體、社群媒體流傳針對12月16日台達同仁墜樓事件之不實指控，造成我司之名...

無人機晶片關鍵技術研發補助 經部明年初徵案

無人機市場成為台廠新藍海，為刺激廠商投入開發關鍵模組，經濟部規劃明年初開放無人機晶片研發補助計畫，聚焦AI影像晶片和低成...

無人機成不對稱作戰利器 雷虎：跟著政策走就對了

俄烏戰爭讓無人機嶄露頭角，成為以小搏大「不對稱作戰」應用的實戰場域。雷虎科技董事長陳冠如表示，現階段就是在政府政策支持下...

經部3策略助攻無人機 嘉義義竹擬建大型測試場域

民主陣營極力培植非紅供應鏈趨勢下，經濟部透過爭取海外商機、內需練兵和建立產業聚落3策略，協助台廠克服規模經濟和關鍵模組研...

明年半導體 「台積1人武林」

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明針對二○二五年全球半導體及ＡＩ（人工智慧）產業發展提出看法，他認為，明年仍是台...

iPhone 出貨2025年初恐遇瓶頸？大摩看好台廠供應鏈「三劍客」

摩根士丹利（大摩）證券最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，指出2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。