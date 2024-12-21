霸凌員工？台達最新聲明曝光 針對網路流傳不實指控正式提告

台達電今日發出最新聲明指出，近日網路及部分大眾媒體、社群媒體流傳針對12月16日台達同仁墜樓事件之不實指控，造成我司之名譽嚴重損害，台達電子工業股份有限公司特發表此聲明。

台達指出，對於失去一位工作表現傑出、考績優良，並深獲同事與主管肯定的同仁，深感遺憾與痛心，對此不幸，已於第一時間積極協助家屬處理善後並全力配合檢警偵查作業。此外，亦已於事件當日同步啟動內部調查機制，目前仍持續進行中，務求盡最大可能還原真相。

於此同時，台達對於網路PTT討論版某一匿名發文者，利用此不幸事件的機會，散佈其聘僱合約終止過程的不實指控，尤表強烈譴責。此匿名發文者經調查為台達黃姓離職員工，該員於聘僱合約內所議定之三個月試用期間內，工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，台達遂於試用期內以合法程序終止其聘僱合約。

然其在網路上散播不實言論、混淆視聽，並揭露台達員工個資之行為，已強烈損害台達公司商譽及員工個人名譽，今（21）日，台達已對其正式提出妨害名譽之刑事告訴，並將委請外部律師進行後續一切法律行動，捍衛公司合法權益與商譽。

據悉，昨（20）日在PTT上，出現一篇高達5千字的「[心得] 台達電人資和主管聯手霸凌勞工真實事件簿」，引爆大量討論，一名以lobolin (Ciao)為名的網友，在該文中描述自己被「自願離職」的過程，該文迅速被轉貼至各大社群網站，包括Dcard、threads等。

台達不願證實lobolin (Ciao)是否就是該名黃姓員工，也並未證實提告相關證據是否包含該篇文章，僅低調透露，已蒐集所有網路相關資料，提供給警方。

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