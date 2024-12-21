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iPhone 出貨2025年初恐遇瓶頸？大摩看好台廠供應鏈「三劍客」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
大摩指出2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市場預期，但仍對台廠供應鏈中的「三劍客」，包括台積電、鴻海、日月光等皆給予「優於大盤」評等。圖/聯合報系資料照
大摩指出2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市場預期，但仍對台廠供應鏈中的「三劍客」，包括台積電、鴻海、日月光等皆給予「優於大盤」評等。圖/聯合報系資料照

摩根士丹利（大摩）證券最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，指出2025年初iPhone與iPad的出貨表現可能未如市場預期，雖然整體出貨數據貌似不佳，但仍對台廠供應鏈中的「三劍客」，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（3711）等皆給予「優於大盤」評等，長線增長潛力可期。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，在iPhone生產預估值方面，今年第4季維持約7,300萬部（季增35%、年減 3%）；2025年第1季預估為4,800萬部（季減34%，年增持平）。

iPad方面，今年第4則持在1,500萬部（季減3%，年增持平）；2025年第1季為950萬部（季減37%，年減 17%）。

彙整目前大摩個股報告中，台積電、鴻海、日月光皆獲得「優於大盤」評等，目標價分別依序為：1,388元、270元、180元。

台積電方面，大摩指出，2025年增長動能將主要來自高性能計算（HPC）需求，預計台積電2025年資本支出將高於2024年，但最終支出仍取決於長期增長前景，而長期毛利率目標維持在53%以上，後市可期。

台積電 大摩

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