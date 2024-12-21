AI晶片登陸 傳美要輝達調查

美國科技新聞網站The Information十九日引述知情人士的話報導，美國商務部最近要求輝達調查過去一年該公司產品究竟如何流入中國大陸。輝達也為此要求美超微和戴爾調查其東南亞客戶是否違規。輝達的人工智慧（ＡＩ）晶片被嵌入到美超微或戴爾製造的伺服器中，銷售給客戶。

輝達發言人說，「我們堅持要求客戶和合作夥伴，嚴格遵守所有出口管制的限制」，「任何二手產品未經准許的偏差運用，包括任何灰色市場的轉售，都會給我們的業務帶來負擔，而不是好處」。

The Information指稱，曾參與走私輝達晶片的五位人士表示，迄今都已能規避美超微最近的檢查。報導指出，美超微員工九月對過去一年來採購美超微伺服器的東南亞客戶，進行現場隨機檢查，包括造訪美超微出貨發票所列、伺服器出貨地點的倉庫或資料中心，接著尋求驗證伺服器或所在地點的序號，是否與發票相符。

知情人士說，任何拒絕配合調查的客戶，將不得再下訂單。但知情人士透露，一些客戶的規避作法相當簡單，印出包含美超微正在稽核機器的序號標籤，再貼到手上擁有、內含輝達晶片的其他伺服器上。在某些案例中，走私者會更進一步修改作業系統內的伺服器序號。

戴爾表示，該公司要求經銷商、轉售商遵行所有適用的法規和出口管制。針對未守規矩的經銷商將採取適當行動，最重包括中止雙方的交易關係。

美超微說，他們調查並對違規出口或再出口該公司產品給第三方的客戶採取行動。美超微強調，「美超微遵守所有的美國出口管制要求」。對The Information前述報導，路透請美國商務部置評，但該部未予以回應。

美國拜登政府已陸續加強緊縮供應給中國的晶片，去年管制範圍擴大到禁止銷售高階ＡＩ晶片。十二月稍早華府限制半導體出口給一百四十家企業，晶片設備製造商也包括在內。據路透看到的招標文件，今年稍早仍有幾所中國大陸的大學和研究機構經由轉售商買到輝達晶片。