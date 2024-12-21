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陸補貼有望延長…TV面板價走揚 雙虎添利多

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
隨著面板價格持穩或往上，可望提升友達與群創等面板廠的獲利。聯合報系資料照
隨著面板價格持穩或往上，可望提升友達與群創等面板廠的獲利。聯合報系資料照

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布12月下旬面板報價。集邦研究副總范博毓表示，中國大陸「以舊換新」能源補貼政策有望延長至2025年，帶動超大尺寸電視面板需求攀升，價格持續走揚，有機會率先調漲面板價格，資訊科技（IT）面板價格持平走穩。隨著面板價格持穩或往上，可望提升友達（2409）與群創等面板廠的獲利。

范博毓表示，12月電視需求狀況穩定，縱使國際品牌客戶因為年底控管庫存，需求動能較弱，但中國大陸品牌客戶因以舊換新政策的帶動，需求維持強勁，預期政策有望延長至2025年，12月品牌客戶備貨動能依然不差。在此前提下，預期電視面板價格仍可呈現穩定的趨勢，大尺寸面板有機會率先調漲面板價格。

電視面板報價回升
電視面板報價回升

目前針對12月的面板價格，預估32吋至55吋將維持持平；65吋小漲1美元，75吋與85吋則上漲2美元。

至於監視器面板12月需求仍較疲弱，美國總統當選人川普預計1月20日上任後的關稅議題已逐漸開始發酵。

范博毓指出，部分品牌開始有增加備貨的趨勢，對部分品牌客戶而言，目前仍然希望見到面板價格下跌，但在需求逐漸增強之下，面板價格的確有機會開始走穩。

針對12月監視器面板價格，預期大部分機種的跌勢將持續收斂，FHD機種的面板模組價格，有機會止跌持平，而半成品（Open Cell）面板價格預計也都有機會全面止跌持穩。

在筆電（NB）用面板方面，受到川普上任可能提高關稅的潛在風險，部分品牌客戶決定開始提前備貨因應，因此NB面板價格僅在11月面臨小跌的狀況後，12月隨即獲得支撐。

以目前需求來看，因為品牌客戶的急單浮現，面板廠在短時間內不見得能完全滿足客戶的需求，有些需求必須推遲至2025年第1季，因此預期12月面板價格將提前轉為持平趨勢。

展望2025年第1季後，面板價格能否提前喊漲，仍需視關稅實際調整的狀況，以及品牌客戶增強備貨的幅度而定。

關稅 電視面板

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