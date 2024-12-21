美促輝達調查產品流入大陸

知情人士透露，美國商務部最近要求輝達（NVIDIA），調查過去一年該公司產品究竟如何流入中國大陸。

輝達也為此要美超微（Super Micro）和戴爾（Dell）等大型分銷商調查東南亞客戶是否違規。

科技媒體The Information報導，輝達最近要求美超微實地查核東南亞客戶，驗證這些客戶依然持有配備所採購輝達晶片的伺服器，但一些客戶用了一些小伎倆，因而難以了解他們是否非法把輝達的晶片轉賣給中國大陸客戶。輝達的AI晶片被嵌入美超微或戴爾製造的伺服器中，銷售給客戶。

外電指出，美超微的員工9月對過去一年來採購自家公司伺服器的東南亞客戶，進行現場隨機檢查，包括造訪出貨發票所列、伺服器出貨地點的倉庫或資料中心，接著尋求驗證伺服器或所在地點的序號，是否與發票相符，拒絕配合調查的客戶將不得再下訂單。

路透看到的招標文件顯示，2024年稍早，仍有幾所中國大陸大學和研究機構經由轉售商採購到輝達晶片。

知情人士透露，一些客戶的規避作法相當簡單，印出包含美超微正在稽核機器的序號標籤，再貼到手上擁有、內含輝達晶片的其他伺服器上。在某些案例中，走私者會進一步修改作業系統內的伺服器序號。

除了進行調查，美超微也已加強評估新客戶，例如確保潛在客戶沒有中國大陸股東、以及潛在客戶的高階管理團隊和董事會沒有任何中國大陸國民。

輝達表示，堅持要求客戶和合作夥伴，嚴格遵守出口管制限制。美超微則說，會調查並對違規出口或再出口該公司產品給第三方的客戶採取行動，「美超微恪遵所有美國出口管制要求」。