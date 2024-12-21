稱台美半導體合作非零和遊戲…谷立言：晶片製造根留台灣

工商協進會昨（20）日舉辦公亮講座，邀請美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond F. Greene）發表演講。谷立言表示，台美在半導體的合作並非零和遊戲，晶片製造會根留台灣，也有空間移往美國或其他國家，他指出：「過去十年是台灣黃金年代，未來十年是鑽石年代」，希望台美攜手開創。

谷立言昨日以 「安全：維護印太地區的和平」（Security: Preserving Peace in the Indo-Pacific）為題在工商協進會演講。他表示，全球每日有50%的貨櫃須通過台灣海峽、70%的微晶片來自台灣，如果台灣爆發危機，將對全球經濟造成造成10兆美元影響，約占全球GDP的10％。

國內業者提問，美國在國內建立先進晶片工廠，是否會削弱台灣能力？谷立言說明，台積電（2330）赴美設廠，是美國歷史上最大的外國投資案，美光在台灣投資300億美元、雇用員工1萬名左右，美台產業是互補關係跟合作夥伴。例如輝達AI晶片與台積電技術合作，雙邊合作領域相當廣，台積電跟客戶合作設計晶片，距離客戶近、具商業效應。

谷立言強調，台灣內部有很好的供應鏈，獲得很多產能，多元化是趨勢，有部分是來自天然限制，如人力、土地、水資源和電力等限制，自然天災地震也可能影響到半導體，且重挫經濟。

谷立言指出，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已於12月10日正式生效，台美企業經貿投資都可以享受便捷化待遇，將推動避免雙重課稅節定洽簽，美台之間具有良好的互補關係，特別是在半導體產業AI應用，「過去十年是台灣黃金年代，未來十年是鑽石年代」。