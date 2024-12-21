華碩衝刺硬體 搶AGI商機
PC品牌大廠華碩（2357）昨（20）日舉行尾牙，董事長施崇棠表示，2024年拿下有史以來第二好的成績。
他指出，近期AI及通用人工智慧（AGI）有很多應用出現。華碩全方位AI布局，持續發展AI PC、AI伺服器等硬體業務，衝刺相關商機。
施崇棠指出，華碩在電競、Copilot+PC領域都是領導廠商，主板業務已是「巨獅」，但仍不斷創新。而在伺服器領域，華碩雖然起步比別人晚，也發憤圖強、將士用命，提前三年達到五倍營收的里程碑。
針對AI PC進展，施崇棠指出，華碩推出的Copilot+ PC已經是領導廠商，AI PC讓每一台電腦都搭載神經網路處理器（NPU），華碩徹底掌握這個機會，盡量跑在最前面。
華碩2024歲末聯歡晚會昨日於台北南港展覽館隆重登場，逾8,000名員工出席、席開約800桌。
施崇棠在尾牙開場時駕駛總價約270萬的「BMW X3」進入舞台，為今年最大獎。
他笑著說，今年是他「最痛快的一年」，並強調華碩和台廠唯有軟硬實力兼備，才能夠在未來創造更高價值。
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